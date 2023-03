[EN PHOTOS] Un vétéran de la 2e Guerre mondiale fête ses 100 ans en grand

Pour célébrer ses 100 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de Québec a reçu des centaines cartes d’anniversaire venues d’un peu partout dans le monde pour souligner ce très rare accomplissement.

« En quelques jours, ç’a explosé. J’ai reçu tellement de lettres à mon adresse postale que le facteur les laissait en paquets, attachés avec un élastique, devant ma porte! On en avait reçu plus de 400 quand je lui ai remises en main propre, samedi », explique Jordan Proust, qui est derrière l'initiative.

Bien qu'il ne soit pas un proche du nouveau centenaire, le doctorant en journalisme de guerre à l’Université Laval a tellement été marqué par sa première rencontre avec Albert Morin lors du dernier jour du Souvenir, qu’il a décidé de tout mettre en œuvre pour lui rendre un vibrant hommage.

Les deux hommes se sont liés d'amitié après cette journée. Jordan Proust a même visité M. Morin à la résidence pour personnes âgées autonomes où il habite à plus d’une reprise.

« En parlant avec certains de ses anciens collègues de la garde côtière, j’ai appris qu’il a paradé debout, sans canne, jusqu’à 97 ans. Ça illustre bien son caractère et sa fierté. C’est un homme pour qui j’ai le plus grand des respects », confie M. Proust.

« Extrêmement touché »

Celui qui gère Passionmilitaria, une communauté d’amateurs d’histoire militaire présente sur les réseaux sociaux, a publié une photo du fêté, le 12 février dernier. On y voit Albert Morin qui brandit une affiche dévoilant son souhait d’anniversaire : 100 cartes pour ses 100 ans.

« Extrêmement touché » par les multiples attentions de personnes qu’il ne connait, pour la plupart, ni d’Ève ni d’Adam, Albert Morin a fondu en larmes en voyant la boîte pleine à craquer.

« On lui a lu quelques lettres et puis toutes les personnes présentes à la fête se sont approchées pour venir voir ce qui lui a été envoyé. C’était un très beau moment », raconte Jordan Proust.

La secrétaire en charge des Anciens combattants et de la mémoire de France, le ministère des Armées de France, les Pompiers de Paris et plusieurs militaires canadiens ont fait parvenir un colis ou une carte, comme des centaines de citoyens de partout dans le monde francophone.

« Immense courage »

Après s’être engagé dans la marine à 19 ans, en 1942, M. Morin a passé le reste de la Grande Guerre sur un navire. Ses frères d’armes et lui ont défendu l’Atlantique Nord contre les raids aériens, en étant sous la constante menace des sous-marins U-boats allemands.

« Je trouve qu’il a fait preuve d’un immense courage pour rester sur place, en sachant qu’il se battait contre un ennemi qui peut attaquer sans avertissement sur une embarcation qui n’est pas faite pour affronter des sous-marins. », fait valoir l’un des fils de M. Morin, Jean-Pierre.

Son père, qui était responsable de recharger les mitraillettes embarquées, a d’ailleurs perdu l’usage d’un tympan pendant la guerre.

« C’est un homme extrêmement travaillant et débrouillard, il ne s’est jamais laissé abattre par quoi que ce soit et il a toujours redoublé d’efforts pour arriver à ses fins, conclut Jean-Pierre Morin. Il a transmis cette fierté et cette volonté-là de génération en génération dans notre famille. »