Floride: L’expérience VIP de Universal Orlando vaut-elle la peine?

Orlando a quelque chose de magique. Si vous prévoyez un voyage à Orlando, en Floride, dans les prochaines semaines, planifiez donc une visite à Universal Orlando pour une bonne dose de sensations fortes.

Conçu pour un public plus mature que celui des parcs de Disney, Universal Orlando vous plonge dans les univers des plus grands films d’Hollywood. Les amateurs de sensations fortes feront le plein d’adrénaline dans les parcours de montagnes russes Revenge of the Mummy et Hollywood Rip Ride Rockit, où vous pouvez écouter la musique de votre choix durant le manège.

Le parc voisin, Islands of Adventure, est immanquable. C’est là que vous trouverez le célèbre Wizarding World of Harry Potter, où vous vous immiscerez dans Poudlard (Hogwarts), ferez des achats sur le chemin de Traverse (Diagon Alley), boirez de la bière au beurre au village de Pré-au-Lard (Hogsmeade), irez vous perdre dans l'Allée des embrumes (Knockturn Alley), attraperez un train sur la plateforme 9 3⁄4 et conduirez la fameuse moto d’Hagrid.

Unsplash / Aditya Vyas

Mais le parc est victime de son succès et l'attente pour embarquer dans les attractions peut sembler INFINIE. Plusieurs jettent leur dévolu sur la passe express ou sur l'accès VIP pour éviter de passer leur journée dans des files d'attente.

Si vous souhaitez vivre une expérience mémorable, peut-être convoitez-vous cette expérience VIP à Universal? Mais la vraie question à se poser demeure: en vaut-elle vraiment la peine?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’expérience VIP de Universal Orlando.

Est-ce que ça coûte cher?

Naomi Auger

La réponse, c'est... oui! L’expérience VIP est offerte à un prix de base de 189$ US par personne (environ 250$). Le prix dépend de la saison. Ainsi, prévoyez de payer plus cher que ça pendant l’été et pendant le temps des Fêtes. De surcroît, il faut savoir qu’il s’agit d’un supplément au billet. Vous devrez acheter votre billet du jour pour accéder aux parcs.

Il existe plusieurs forfaits, dont l’expérience 1-parc (avec l’accès à Universal Orlando) et l’expérience 2-parcs (qui comprend l'accès à Universal Orlando et à Islands of Adventure). Avec cette deuxième option, vous aurez accès au Wizarding World d’Harry Potter et vous pourrez embarquer dans le train qui relie les deux parcs à partir de King’s Cross Station. Une option à considérer si vous êtes un adepte fini d’Harry Potter.

Bon à savoir: pour avoir testé l’expérience, on vous encourage à prioriser l’accès aux deux parcs. Pour une différence de 10$, vous profiterez des deux parcs aisément en une seule journée.

Le service de voiturier est inclus

Bien que moins achalandé que les parcs de Disney, Universal Studio attire un bon lot de visiteurs chaque année. Plusieurs hôtels à proximité du parc offrent un service de navette pour y faciliter l’accès. Si vous louez une voiture lors de vos vacances en Floride, vous pourrez profiter d'un service de voiturier offert avec l’achat d’une passe VIP. Question de rendre votre expérience des plus agréables, votre voiture se trouvera à proximité et vous n’aurez pas à vous en soucier.

Vous aurez votre propre guide

Naomi Auger

La passe VIP comprend le service d’un guide spécialement formé pendant sept heures. Ce guide vous accompagnera toute la journée. Vous aurez un accès illimité à tous les manèges, à tous les spectacles et à toutes les attractions.

Les guides de l’expérience VIP, souvent, se trouvent être des étudiants mordus de cinéma. Ces cinéphiles agrémentent votre visite d'informations supplémentaires, personnalisant la journée selon vos envies et vos demandes, mais surtout ils vous aident à éviter les interminables files d’attente.

Aucune file d’attente

Naomi Auger

L’avantage principal de l’accès VIP à Universal Orlando demeure l'accès à l'arrière-scène. Oubliez la passe express (qui réduit l’attente de moitié), car, grâce à votre forfait VIP, votre guide vous fera passer par la sortie de l’attraction. Ainsi, vous arriverez à l’avant du manège. Non seulement vous pourrez vous installer dans la première rangée du wagon, mais en plus vous aurez attendu un total de 0,5 seconde!

L’attente pour les manèges courus (on pense ici au manège d’Hagrid et au VelociCoaster de Jurassic Park) peut être infernale. Lors de notre passage en février dernier, il fallait attendre deux heures et demie pour accéder au manège d’Hagrid. C’est un pensez-y-bien!

Le déjeuner et le dîner sont inclus

Naomi Auger

L’expérience VIP de Universal Orlando inclut le déjeuner continental et un dîner au restaurant. Vous n’aurez donc pas à trimbaler un lunch qui ramollit toute la journée. Le déjeuner se trouve à l’intérieur du Café La Bamba, un restaurant d’inspiration américaine et mexicaine. Le décor vous plonge dans un Los Angeles des années 60. Le déjeuner est offert en format buffet. Pour le dîner, vous pourrez vous attabler au Café La Bamba ou au restaurant Confisco Grille.

Des rabais en boutique

Naomi Auger

L’expérience VIP comprend des réductions en boutique. Votre guide saura vous indiquer les boutiques comprises dans le forfait. C’est idéal si vous prévoyez rapporter une baguette de sorcier ou de sorcière et une panoplie de souvenirs.

La passe express est comprise

Lorsque votre visite guidée sera terminée, vous pourrez profiter de la fameuse passe express. Bien qu’en sept heures, vous ayez le temps d’embarquer dans la majorité des attractions des deux parcs, il est difficile de refuser la passe express.

Un conseil: profitez de votre guide pour embarquer dans le manège d’Hagrid et le VelociCoaster de Jurassic Park. Ces attractions ne possèdent pas de ligne express.

Alors, est-ce que ça en vaut la peine?

Si vous souhaitez visiter Universal Orlando pour embarquer dans un maximum de manèges, il s’avère que l’accès VIP peut être plus avantageux que la passe express. La passe express peut facilement s’élever entre 270$ et 325$ US (entre 361$ et 435$ CAD) par personne (dépendamment de la journée choisie), alors que, pendant une période achalandée, l’expérience VIP s’affiche à 239$ US (320$ (oui, oui!)). En plus de recevoir le traitement royal, vous profitez de rabais en boutique, d’un déjeuner, d’un dîner et d’une visite guidée personnalisée!

C’est donc ce qu’on appelle un no-brainer si vous comptez visiter le parc pendant les mois achalandés!

Bon à savoir: les mois les moins achalandés, dans les deux parcs, sont janvier (après le jour de l'An), février, septembre ainsi que le début de novembre.

Unsplash / Aditya Vyas

Notre collaboratrice a testé l'expérience VIP grâce à de Visit Orlando.