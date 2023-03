Je ne sais pas pour vous, mais quand j’étais plus jeune, je n’aurais jamais songé à croire qu’il y avait une vie après la vie. J’étais loin de m’attarder à réfléchir à plus tard, trop occupé que j’étais à vivre mon présent, l’immédiateté de mon existence sur terre. J’avais des rêves et certains fantasmes de ce que pourrait être ma vie dans un âge avancé, mais rien de plus que ça.

Je plongeais dans l’existence avec la fougue de la jeunesse et c’était séduisant puisque tout m’appartenait. Certains lendemains hésitants ne duraient pas longtemps car j’étais vite rendu dans l’hier qui n’était plus. Contrairement à d’autres, j’avais peu de craintes et d’appréhensions. J’étais un homme confiant et optimiste, prêt à mordre à belles dents dans tout ce qui pouvait s’offrir à moi comme expériences.

Ce temps-là est révolu depuis longtemps puisque je suis désormais un octogénaire. Inutile de vous dire que je prends plus mon temps pour délimiter ce qui me reste à vivre, et entre vous et moi, ça se rétrécit considérablement, ce qu’il me reste à déguster. Je suis désormais dans une période de retenue et de mesure. Je n’ose même pas évoquer le terme de sagesse, car les gens de mon âge s’en servent trop souvent à mauvais escient.

Comme désormais j’en suis convaincu, plus personne n’a besoin de me dire que le genre humain n’est que de passage sur terre, drapé dans une enveloppe fragile et périssable. Mais je sais aussi que tout ne se termine pas sur la « planète bleue ». Ce grand bonheur éternel que nous cherchons tous, je vous assure qu’il existe. Mais nous ne pourrons le voir qu’avec les yeux de l’âme et de l’esprit dans des lieux encore inconnus que nous découvrirons dans l’au-delà.

Cette vie après la vie nous apportera la félicité, la béatitude et le bonheur éternel. Croyez-moi ! J’ai préféré remiser mes réticences d’autrefois pour réfléchir ainsi, et je ne pense pas faire fausse route. La Vie après la Vie existe. Suffit d’y croire !

Jean Rajotte

Si de penser ainsi vous apporte la paix, tant mieux pour vous. Car l’idée de passer les dernières années de notre vie en harmonie avec soi-même, n’est-ce pas le souhait de tout le monde ?