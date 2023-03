Lance Stroll: «Et dire que j’ai failli tout foutre en l’air»

Lance Stroll a eu besoin de l’aide de ses équipiers pour sortir de sa monoplace après s’être classé à une surprenante sixième place au Grand Prix de Bahrëin, première épreuve de saison 2023.

Le pilote québécois, à sa septième année en Formule 1, a versé quelques larmes après son parcours, tellement il a souffert de ses blessures aux poignets, tellement aussi il était heureux de voir son nouveau coéquipier, Fernando Alonso, accéder à la troisième marche du podium.

L’épreuve a été remportée par le Néerlandais Max Verstappen qui a devancé le Mexicain Sergio Pérez, son partenaire au sein de l’écurie Red Bull.

«Cette course a été très éprouvante, a dit le Québécois, en entrevue au réseau britannique Sky Sports. Mais je me mordais intérieurement vers la fin en pensant à ces points si importants. Les deux dernières semaines ont été les plus folles de ma vie.»

Deux semaines plus tôt, Stroll a subi des fractures aux poignets et à un orteil quand il a fait une chute en vélo en s’entraînant dans le sud de l’Espagne.

«Les médecins m’avaient dit que je pourrais rater les deux ou trois premières épreuves de l’année, a-t-il renchéri. Mais non, me voilà ici à terminer sixième et inscrire huit points au championnat. C’est émouvant.»

Touchette sans gravité

Le premier tour, fort animé, a donné lieu à une touchette, sans gravité heureusement, entre Alonso et Stroll quand ce dernier a tenté une manœuvre audacieuse pour doubler le Britannique George Russell (Mercedes).

«J’ai failli tout foutre en l’air après le départ et, un peu plus, Fernando Alonso aurait écopé. J’étais à l’intérieur de Russell, en essayant de rester devant lui et de freiner tard, puis Fernando a coupé vers l’intérieur. Nous avons eu de la chance. À ce moment, mes poignets étaient en... feu», a relaté Stroll.

En une course, le Québécois a récolté plus de points que lors de ses 16 premières épreuves en 2022.

Derrière l’intouchable Red Bull, l’écurie Aston Martin entame ainsi la saison avec une deuxième place au classement des constructeurs. Prochain rendez-vous, le Grand Prix d’Arabie Saoudite, le 19 mars.

Exit Gino : une figure familière dans le paddock de la Formule 1 n’était pas présente à Bahreïn. Employé de longue date de l’écurie Ferrari, le Lavallois Gino Rosato a été remercié par la Scuderia le mois dernier, soit quelques semaines après la venue du nouveau patron Frédéric Vasseur.