Le match d’une vie pour Jesperi Kotkaniemi

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi s’est éclaté avec une performance de cinq points dans une victoire de 6 à 0 des Hurricanes de la Caroline sur le Lightning de Tampa Bay, dimanche après-midi, au PNC Arena.

Le troisième choix au total du repêchage de 2018 a inscrit un but et fourni quatre mentions d’aide. Il s’agit de la première fois que «KK» amasse autant de points dans un même match. Avant d’exploser contre les «Bolts», il avait réussi sa meilleure performance en carrière le 28 avril dernier, avec trois points face aux Devils du New Jersey.

Kotkaniemi s’est fait complice sur les trois réussites de Teuvo Teravainen. C’était la deuxième fois que ce dernier inscrivait un tour du chapeau dans un match de la Ligue nationale et une première depuis le 13 novembre 2017. L’ancien du CH a aussi alimenté Shayne Gostisbehere, qui a obtenu son deuxième but en autant de rencontres dans son nouvel uniforme. L’arrière a été acquis dans une transaction réalisée avec les Coyotes de l’Arizona mercredi dernier.

L’autre buteur des Hurricanes a été Andrei Svechnikov. En première période, il a raté un tir, récupéré la rondelle avec son patin et déjoué Andrei Vasilevskiy avec un vif tir des poignets.

Rien ne va plus avec le Lightning

De son côté, le Lightning de Tampa Bay a véritablement atteint le fond du baril dans ce duel.

Les «Bolts» n'ont pas été en mesure de décocher le moindre tir au but lors de la deuxième période de ce duel. C'était la première fois qu'une équipe du circuit Bettman n'obtenait aucun lancer lors d'une période cette saison.

Au total, les hommes de l’entraîneur-chef Jon Cooper n’ont dirigé que 14 rondelles sur le filet de Frederik Anderson.

Il s’agit également du cinquième revers de suite du Lightning et d’une huitième défaire à leurs dix dernières sorties.

La formation de la Caroline a maintenant rendez-vous avec le Canadien, qu’elle visitera mardi soir à Montréal. De son côté, le Lightning tentera de renouer avec la victoire mardi, lors d’une visite des Flyers de Philadelphie au Amalie Arena.