Les Blue Jays honoreront Jose Bautista

Les Blue Jays de Toronto rendront hommage à Jose Bautista en l’ajoutant à leur groupe d’anciens joueurs intitulé «Level of Excellence».

C’est ce que l’unique formation canadienne du baseball majeur a annoncé dimanche.

Bautista sera officiellement intronisé lors d’une cérémonie tenue au Rogers Centre, avant l’affrontement du 12 août prochain contre les Cubs de Chicago.

«Jose Bautista a conquis les cœurs et enflammé nos partisans lors de son passage au sein de l'équipe qui a permis à Toronto de renouer avec les séries éliminatoires pour la première fois en 22 ans. Ses réalisations sur le terrain ont propulsé l'équipe et il appartient sans aucun doute au groupe "Level of Excellence" des Blue Jays», a déclaré le président Mark Shapiro dans un communiqué.

Bautista s’est joint aux Jays en 2008, via une transaction avec les Pirates de Pittsburgh. Il a joué 10 saisons dans l’uniforme du club de la Ville Reine et occupe le deuxième rang de l’histoire de l’organisation pour les coups de circuit (288).

L’homme qui a aujourd’hui 42 ans détient le record des Blue Jays pour le plus grand nombre de circuits pendant une saison. Il a étiré les bras 54 fois lors de la campagne 2010.

Bautista sera le 11e ancien joueur des Blue Jays à rejoindre le groupe «Level of Excellence». Les autres membres sont George Bell, Dave Stieb, Joe Carter, Cito Gaston, Tony Fernandez, Pat Gillick, Tom Cheek, Paul Beeston, Carlos Delgado, et Roy Halladay.