Les femmes qui portent la vie devraient être au top de la liste des priorités

Je ne connaissais pas les sages-femmes avant de réaliser un documentaire sur elles. J’ai eu deux enfants avec des médecins à l’hôpital, comme presque tout le monde au Québec.

Je me sentais en sécurité, à l’époque, car je ne voyais pas l’envers de la médaille de notre système. Sa rigidité forme un couloir dans lequel on dirige toutes celles qui portent la vie pour leur faire suivre le même chemin. Plusieurs en ressortent ébranlés, blessés, comme moi. Et ce couloir, saviez-vous, coûte cher ? Plus cher. Et il mène à plus de césariennes aussi.

Le système de santé du Québec est engorgé par la normalité de la naissance. On vit une crise en obstétrique et on persiste à y envoyer 96% des femmes enceintes, y compris celles qui ont des grossesses dites à bas risque. Tout cela, malgré le fait qu’un accouchement avec un médecin à l’hôpital coûte 25 % de plus qu’un accouchement en maison de naissance avec des sages-femmes, qui sont pourtant des professionnelles de la santé certifiées.

Danger?

J’entends déjà les voix s’élever pour nous rappeler combien un accouchement peut être dangereux pour la vie de la mère et du bébé. Nous avons la chance d’avoir des médecins compétents pour agir lorsqu’il y a des pathologies. Et nous avons la chance d’avoir des expertes de la normalité. Ils font tous deux partie du même système de santé, nous n’avons pas à faire de compromis. Mais encore faut-il avoir accès à leurs services.

Si le gouvernement se vante de l’ouvertures de chaque maison de naissance, dans la réalité, l’accompagnement sage-femme est difficile à obtenir et encore méconnu du public; il n’y avait pas de dépliant sur les sages-femmes dans le bureau de mon médecin.

Pourtant, le gouvernement s’est engagé en 2008 à ce qu’il y ait des sages-femmes dans toutes les régions de la province et qu’elles assistent 10% des naissances. Ailleurs au pays et dans le monde, la pratique sage-femme gagne du terrain. Nos voisins de l’Ontario ont un taux d’accompagnement sage-femme de 20% et en Colombie-Britannique on atteint 25%. Au Québec? 4%.

Des services plus adaptés

Cette personne qui porte la vie est peut-être trans, immigrante, autochtone, en santé, en surpoids, enceinte malgré elle, qui sait ? Elle a peut-être une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Et si c’est le cas, sa traversée du couloir de l’accouchement risque d’être encore plus ardue. C’est ce que dit un nouveau rapport de l’Institut d’excellence en santé et en service sociaux (IESSS). Ces femmes avec une déficience donnent la vie, elles aussi, comme moi. Les services qu’elles reçoivent ne sont pas assez adaptés à leur réalité ; les informations dont elles ont besoin peuvent être difficiles d’accès et les attitudes des dispensateurs de services périnataux sont parfois teintées par des préjugés, concluent les auteurs du rapport. C’est comme si on demandait aux femmes enceintes de s’adapter au système au lieu de leur fournir tout notre appui.

Je propose quelque chose qui peut sembler fou à quelques jours de la Journée internationale de la femme; est-ce qu’on ne devrait pas laisser celles qui portent la vie nous dire ce dont elles ont besoin? En prendre soin et ne pas traiter les naissances comme une opération au genou ?

Je propose de viser l’excellence en santé, comme le nom de l’Institut, pour permettre à toutes celles qui le souhaitent d’être accompagnées par qui elles veulent, pour accoucher où et comme elles le souhaitent.

Je propose qu’on place la femme qui porte la vie au top de la liste des priorités. Qu’on l’aime, qu’on la remercie, parce que si on est tous ici, c’est grâce à elle.

Claudie Simard, militante pour la santé des femmes et réalisatrice de documentaire