Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Flavie Dufour, Clair de femme

Photo tirée du site theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

10 mars, 20 h

Clair de femme est un conte hybride entre slam et chanson qui invite à laisser tomber nos carapaces. Contorsionniste vocale et performeuse tentaculaire, Flavie Dufour offre un éloge à nos solitudes fécondes, aux relations authentiques entre soi et l’autre.

► 25 $, theatrepetitchamplain.com

Stefie Shock

Photo tirée du site web lachapellespectacles.com

La Chapelle spectacles

10 mars, 20 h

Histoire de célébrer les vingt ans de son album Le décor, Stefie Shock propose un tout nouveau spectacle dans lequel il interprétera les chansons phares de cet opus et survolera son répertoire remanié pour un seul homme, agrémenté de reprises étonnantes et de nouvelles chansons.

► 44 $, lachapellespectacles.com

N’essuie jamais de larmes sans gants

Photo tirée du site web letrident.com

Grand Théâtre de Québec

Du 7 mars au 1er avril, heures variées

Le Trident présente la pièce N’essuie jamais de larmes sans gants, mettant en scène Rasmus et Benjamin, deux hommes qui ne souhaitent qu’être eux-mêmes et que Paul, mère poule pour les gais égarés, réunit par hasard une nuit de Noël. L’un d’eux rencontrera toutefois une faucheuse que personne ne connaît encore : le sida.

► De 25,50 $ (25 ans et moins) à 55 $ (adulte), letrident.com

Muse

Photo tirée de la page Facebook du groupe

Centre Vidéotron

11 et 12 mars, 18 h 30

Le groupe rock Muse entame sa tournée nord-américaine Will of the People et s’arrêtera à Québec pour enflammer la scène du Centre Vidéotron, avec le groupe de métal Evanescence.

► À partir de 123 $, gestev.com

Jo Cormier, ANIMAL

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

6 et 7 mars, 20 h

L’humoriste Jo Cormier présente son premier one-man-show intitulé ANIMAL, parce qu’il est une bête de scène et que c’est tout le filon de ce show, qui invite les spectateurs à éveiller, l’instant d’une heure et demie, l’animal en eux.

► Entre 28 $ et 42 $, sallealbertrousseau.com

Journey

Centre Vidéotron

9 mars, 19 h 30

Après avoir été contraint de reporter deux fois sa venue à Québec, le groupe Journey débarque enfin au Centre Vidéotron, à l’occasion de sa tournée Freedom Tour 2023 avec comme invité spécial le groupe Toto.

► À partir de 152 $, gestev.com

La température de l’information

VU, centre de diffusion et de production de la photographie

Jusqu’au 26 mars, du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h

Métaphore à la fois de nos environnements virtuels surchargés et de nos subconscients, l’installation de l’artiste multidisciplinaire Sébastien Cliche interroge ce qui peut advenir de toutes ces mémoires gardées sur papier, disques compacts, bandes magnétiques et diapositives, qui courent le risque de devenir corrompues, voire inaccessibles.

► Gratuit, vuphoto.org

De l’autre côté du miroir

Photo courtoisie

Maison Hamel-Bruneau

Jusqu’au 28 mai, du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h

Cette nouvelle exposition d’art actuel se veut un clin d’œil au monde onirique de Lewis Carroll, à travers des mondes intrigants et merveilleusement décalés. C’est une invitation à voyager dans des univers où les plus petits détails recèlent de grandes surprises et où les choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être.

► Gratuit, maisonsdupatrimoine.com