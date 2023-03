Jeux du Québec: après les soeurs Dufour-Lapointe, il y a les soeurs Joly

Il y a eu les sœurs Dufour-Lapointe en ski acrobatique et maintenant il faudra parler des sœurs Joly en patinage de vitesse courte piste, car les trois représentantes de la Mauricie ont volé le spectacle en fin de semaine aux Jeux du Québec, récoltant deux médailles d’or chacune.

Tour à tour, les jumelles Ariane et Justine ainsi qu’Érika ont survolé la glace du Stade de la Cité des jeunes, à Rivière-du-Loup, pour terminer premières au 1000 m et au 1500 m dans leurs catégories respectives.

Justine a d’ailleurs été surclassée chez les 15 ans pour permettre aux sœurs de vivre une expérience unique.

Interrogées par Le Journal après les courses d’hier, les filles affichaient leur plus beau sourire.

« C’est vraiment le fun, c’est du jamais vu. Notre dynamique ensemble, c’est incroyable », mentionne Érika, 16 ans.

Les patineuses ont pu profiter des encouragements d’une foule complètement survoltée, les gens réalisant qu’ils assistaient à un moment marquant dans les 50 ans d’histoire des Jeux du Québec.

« Ça criait plus fort, l’ambiance était malade, c’est la première compétition que je voyais autant de monde dans les estrades », confie Ariane, exténuée après l’effort fourni sur la glace.

Et ce n’est pas fini, car, aujourd’hui, les Joly pourraient ajouter deux autres médailles à leur cou lors du 500 m et de la course à relais à laquelle elles participent toutes.

Des parents fiers

Le simple fait de voir trois membres de la même famille participer en même temps aux Jeux du Québec est un exploit en soi. Imaginez quand les trois montent sur la plus haute marche du podium et deux fois plutôt qu’une.

« C’est plus que fantastique, un scénario parfait, affirme la mère, Mélissa St-Jean. L’avantage en fin de semaine c’est qu’elles ne patinent pas l’une contre l’autre, ça m’enlève beaucoup de stress », rigole-t-elle.

Chez les Joly, le patinage est une histoire de famille. En plus des trois sœurs qui retiennent l’attention présentement, Mya, âgée de 18 ans, tente de faire sa marque sur la scène nationale. Elle avait aussi participé aux Jeux du Québec de 2017 à Alma.

Tout a commencé quand la plus vieille des sœurs a regardé les Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

« Elle m’a dit “Papa, je veux patiner comme à la télé”. Je l’ai inscrite et les autres ont toutes suivi », raconte le père.

La Rive-Sud domine

L’an dernier, les sœurs ont vécu un moment inoubliable quand les quatre ont patiné pour la Mauricie dans une course à relais d’une compétition élite à Laval.

La région de la Rive-Sud a complètement dominé les deux premières journées de compétition avec une impressionnante récolte de 53 médailles, dont 25 en gymnastique et 17 en haltérophilie.

Parmi les jeunes qui se sont démarqués, Alexia Carré, Fabio De Felice et Mathis Paradis ont décroché des médailles d’or samedi.

Les athlètes des Laurentides ont aussi très bien performé avec un total de 28 médailles depuis le début des compétitions. La région est en première position pour le plus grand nombre de médailles d’or, avec 17.

Mentionnons notamment les performances de Briana Chartrand, de Thomas Pilote et de Mariana Elena Andras, qui ont brillé en montant sur la plus haute marche du podium à trois chacun.

Aujourd’hui, parmi les compétitions à surveiller, les demi-finales du hockey féminin seront présentées au Centre Premier Tech.