Biographie: Michel Berger, génie et désespoir

Le compositeur du célèbre opéra rock Starmania, Michel Berger, qui a connu une carrière prolifique, était un véritable amoureux de la musique. Dans la biographie signée Alain Wodrascka, on apprend que le pianiste et auteur-compositeur-interprète a été marqué par l’abandon de ceux qu’il a aimés. Décédé à seulement 44 ans, sa brève carrière a néanmoins été marquée par de superbes coups de génie.

Même s’il n’a pas toujours été sous les projecteurs, Michel Berger a connu une carrière remarquable dans le milieu musical.

Parmi ses grands coups de génie, on note son travail auprès de Luc Plamondon, avec qui il compose le spectacle musical Starmania, en 1978, mettant en vedette Claude Dubois, Diane Dufresne, Nanette Workman et France Gall. Le succès de Starmania est significatif pour Michel Berger. L’album est vendu à plus de trois millions d’exemplaires devenant ainsi l’un des dix plus grands succès francophones de tous les temps. Cette production a été l’occasion pour Michel Berger de rencontrer France Gall avec qui il connaîtra une belle relation amoureuse qui aboutira à un mariage. En plus d’être amoureux, ils seront très liés sur le plan artistique.

Après ce premier succès suivra La Légende de Jimmy, inspirée de la vie de James Dean, en 1990. Un autre réussite avec son complice Luc Plamondon.

Photo d’archives, fournie par CFTM-TV

En plus d’écrire pour plusieurs chanteurs, il produira également des artistes. Parmi les grands noms on pense notamment à Véronique Sanson, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, et bien évidemment sa femme France Gall dont il deviendra le directeur artistique.

Il va aussi créer plusieurs bandes sonores pour le cinéma.

Certaines de ses chansons seront reprises au fil du temps par d’autres chanteurs. On pense entre autres à Ziggy (Un garçon pas comme les autres), écrite avec Luc Plamondon dans le cadre de Starmania chantée à l’époque par Fabienne Thibeault et reprise en 1991 par Céline Dion sur l’album, Dion chante Plamondon.

Pour écrire sa biographie, l’auteur Alain Wodrascka a rencontré plusieurs personnes proches du chanteur, dont Véronique Sanson, France Gall, ainsi que sa sœur Franka Berger, ce qui apporte une touche très intimiste au propos et à la vie du musicien.

L’auteur aime son sujet et le décrit comme un homme très humaniste, profond et même de quelqu’un de surdoué. Du coup, c’est aussi un homme très sensible.

Photo fournie par les Éditions de l’Archipel

Désespoir

Le titre de sa biographie, Il manque quelqu’un près de moi — des paroles tirées de sa chanson Quelques mots d’amour – fait un lien avec la vie du musicien marquée par l’abandon et le désespoir en amour.

On apprend que, très jeune, Michel Berger sera marqué par la disparition de son père, professeur en médecine. Il n’avait que sept ans lorsqu’il a vu son père fuir le domicile familial sans raison, sans explication. À l’adolescence, c’est le suicide de son meilleur ami qui l’ébranlera. C’est toutefois son amour pour la musique qui le sauvera. L’univers musical deviendra son refuge. Sa mère étant concertiste, elle aura eu une belle influence sur lui.

Michel Berger a eu le privilège de grandir dans un milieu favorisé et intellectuel qui l’a néanmoins déçu. Cependant, son milieu privilégié lui permettra de faire des études universitaires en philosophie.

Le coup de masse surviendra une fois adulte lorsque son amoureuse, Véronique Sanson qui est aussi sa muse, le quittera. Pour Michel, c’est le désespoir.

Départ prématuré

Michel Berger avait une santé fragile, l’anxiété y jouait un grand rôle. Comme le souligne l’auteur, on le considère comme un être fragile. Mais c’est apparemment ce qui lui permet d’ajouter une corde sensible à son répertoire et à ses compositions.

Quelques mois avant sa mort, Michel Berger avait connu quelques conflits avec son épouse et aurait amorcé une liaison avec Béatrice Grimm, jeune mannequin qui amorçait une carrière dans la chanson.

Puis, épuisé et rongé par le stress, il décède en 1992 d’une crise cardiaque à Saint-Tropez, près de sa femme, France Gall avec qui il a eu deux enfants. Il n’avait que 44 ans.

L’auteur Alain Wodrascka a signé une vingtaine de biographies dont Cabrel: les chemins de traverse, Véronique Sanson: l’amour qui bat et France Gall: des chansons, des amours et des larmes.