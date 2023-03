«On a construit une histoire d’amour avec Vegas, mais on a aussi construit une organisation gagnante» - Marchessault

LAS VEGAS | Les Golden Knights font partie du paysage dans la ville du vice. Sur la fameuse Strip, le logo du chevalier trouve sa place dans ce décor où les immenses hôtels abritent des casinos et des salles pour y recevoir les nombreux spectacles du Cirque du Soleil, de la chanteuse britannique Adele et bientôt du maitre du country, Garth Brooks.

À la veille du passage du Canadien au T-Mobile Arena, on y présentait le gala UFC 285 où Jon Jones est devenu le roi de poids lourds et où le Québécois Marc-André Barriault a gagné son combat chez les poids moyens. La même journée, il y avait une course de NASCAR au Las Vegas Motor Speedway.

C’est un peu ça Vegas. C’est la démesure et la folie. Ça n’arrête jamais dans cette ville.

Mais les Golden Knights ont trouvé leur place dans le désert du Nevada. Ils en sont déjà à leur sixième saison d’existence. De l’équipe originale, il y reste six joueurs : Jonathan Marchessault, William Karlsson, Reilly Smith, Shea Theodore, William Carrier et Brayden McNabb.

« On a construit une histoire d’amour avec Vegas, mais on a aussi construit une organisation gagnante », a dit Marchessault avec le sourire dans le visage après un entraînement des Knights à Summerlin en banlieue de Vegas.

« C’est fou comme histoire, a renchéri Theodore. Nous avons construit une belle culture de hockey dans un endroit qu’on ne croyait pas propice pour ce sport. J’aime penser que nous avons aidé à bâtir cette aventure en s’impliquant beaucoup au sein de la communauté. »

Impossible à imaginer

Avant la naissance des Golden Knights en 2017-2018, il y avait des doutes sur la popularité à long terme de l’équipe à Vegas. Gary Bettman avait fait le pari de devenir la première ligue professionnelle en Amérique du Nord à s’y établir. Un pari qu’il ne regrette pas aujourd’hui.

« Non, je ne pouvais pas imaginer ça. Au début, on pensait qu’on aurait de la misère à gagner dix matchs pour notre première saison, a rappelé Marchessault. Mais on a surpris tout le monde. On regardait la formation de l’autre équipe et notre équipe et on se disait qu’on était une bande d’inconnus. Il y avait Marc-André Fleury, James Neal et David Perron comme gros noms. On n’était rien, mais on voulait gagner. »

« Nous n’avions pas de grandes attentes pour la première année, a ajouté Karlsson. Nous n’avons pas vécu un chemin normal avec une finale dès l’an un. Nous ne sommes plus l’équipe cendrillon. Mais le Kraken a aussi une bonne équipe à sa deuxième saison seulement dans la LNH. »

Un lien fort

Dans un autre coin du sublime vestiaire du centre d’entraînement, McNabb retourne dans le passé pour expliquer cette histoire d’amour entre l’équipe et Vegas.

« Comme tout le monde, je ne pouvais pas imaginer une aussi belle histoire, a mentionné le défenseur originaire de la Saskatchewan. Il y a eu un événement très triste avant le premier match de l’histoire de l’équipe avec la tuerie (1er octobre 2017). J’ai de la misère à l’expliquer, mais nous nous sommes ralliés dans la tristesse. Nous avons découvert l’atmosphère d’un match à Vegas. J’en reparle aujourd’hui et j’ai encore des frissons. Il y avait tellement d’émotion, mais aussi des pleurs en raison de la fusillade qui avait fait 59 morts. »

« Aujourd’hui, je peux dire sans l’ombre d’un doute que Vegas est un marché de hockey, a continué McNabb. Les jeunes ont embarqué et il y a une grande croissance. Nous avons également notre équipe de la Ligue américaine, les Silver Knights, à Henderson, une ville à une trentaine de minutes de Vegas. »

Aux yeux de Marchessault, les Golden Knights ont aussi un atout indéniable dans leur jeu.

« Oui, on échange plusieurs choix de premier tour. Mais quand j’y pense, je me dis toujours que nous avons la chance comme marché d’être une des plus belles destinations pour les joueurs autonomes. Vegas est facilement dans les cinq villes les plus attirantes. Je dirais avec Tampa, Floride, Dallas et Nashville. On parle de cinq villes où les impôts sont avantageux, la température est clémente et de bonnes organisations. »