Opinion sur le partage de la facture au restaurant

Les propos de celui qui disait que dans sa recherche d’une compagne de « sorties » sur les réseaux sociaux, il était toujours tombé sur des femmes profiteuses qui rechignaient à payer leur part de facture au restaurant m’ont choquée. J’ai toujours payé ma part et ça ne m’a jamais dérangée.

Avant de proposer une sortie au restaurant, pourquoi n’avise-t-il pas les femmes qu’il invite que chacun devra payer sa facture ? C’est tellement plus simple quand on sait à quoi s’en tenir. Dire la vérité au départ lui offrirait l’avantage de savoir à quoi s’en tenir. Si la dame à qui il propose une sortie se montre réticente à payer sa part, il pourra décider d’annuler le tout.

Je suis d’accord avec vous Louise pour dire que d’absorber toute la facture une fois de temps en temps reste quand même gentil de la part de celui qui invite, tout en faisant plaisir à son invitée. Mais il ne faut pas que cela soit une obligation, pas plus qu’il ne faut que ça devienne la norme. D’autant moins pour une femme comme moi qui cultive son indépendance et qui se sent plus à l’aise de payer sa part.

Mme Renaud

J’aime beaucoup la nuance que vous faites dans le cas des personnes indépendantes qui préfèrent assumer leurs dépenses. Mais comme vous le dites aussi, l’aspect financier d’une relation à deux a avantage à être clair au départ, de manière à ne pas laisser de zones d’ombre susceptibles de nuire au bon déroulement d’une rencontre.