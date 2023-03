Pas de sanction contre un lanceur accusé de violence conjugale

Le baseball majeur a décidé de ne pas imposer de sanctions au lanceur des White Sox de Chicago Mike Clevinger en lien avec des allégations de violence conjugale.

Les ligues majeures en ont fait l’annonce dans un communiqué dimanche, après avoir tenu une enquête.

«Le bureau du commissaire a fermé l’enquête. À moins de recevoir de nouvelles informations ou des preuves, le bureau du commissaire n’imposera pas de mesures disciplinaires à M. Clevinger en lien avec ces allégations», a écrit le baseball majeur dans sa missive.

Le 24 janvier dernier, Olivia Finestead, la mère de l’une des filles de Clevinger, l’a accusé de l’avoir étranglée et d’avoir entrepris plusieurs autres actions abusives, ainsi que d’avoir lancé du tabac à chiquer vers sa fille, qui avait 10 mois au moment des faits. Elle a également publié une photo sur son compte Instagram d’une contusion qu’elle aurait eu après que le joueur de 32 ans lui aurait lancé un iPad.

«Je suis heureux que le baseball majeur ait conclu son enquête, a réagi Clevinger dans un communiqué. Je n’ai rien à cacher et j’ai pleinement collaboré avec les ligues majeures.»

«Cette situation a été stressante pour les membres de ma famille et je les remercie pour leur force et leur soutien. J'ai demandé à tout le monde de ne pas se précipiter pour juger tant que l'enquête du baseball majeur n'était pas terminée et j'apprécie tous ceux qui ont cru en moi, y compris l'organisation des White Sox et mes coéquipiers. J'attends avec impatience la saison 2023 et je veux aider les White Sox à remporter un championnat cette année.»

Clevinger a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 12 millions $ avec l’organisation de Chicago en décembre dernier.