Valérie Plante en deuil de son père

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé dimanche avoir perdu son père dans un message touchant où elle lui rend hommage.

C’est dans un long message publié sur Instagram sous quelques photos de son enfance que Valérie Plante a indiqué que son père était parti «subitement, mais tout doucement dans son sommeil» alors que sa santé était fragile depuis un an.

«Un père, c’est le premier amour d’une fille. Le mien a toujours cru en moi. Il m’a montré que l’on pouvait rêver et atteindre ses buts quand on met son cœur à l’ouvrage. Dans mon sang coule cette volonté à toute épreuve qui était la sienne. Tous ceux et toutes celles qui ont connu Gaétan (ti-Gate) vous parleront de son sourire et de sa joie de vivre. C’était sa marque de commerce, son essence, sa force et son armure», a-t-elle écrit.

La mairesse de Montréal s’est ensuite remémoré des moments de son enfance où elle sillonnait les villages de l’Abitibi avec son père «dans son autobus/magasin général».

«Mon père était accueilli partout comme un ami, un confident, un rayon de soleil. J’étais impressionnée par sa facilité à parler avec tout le monde, à connecter en deux secondes avec petits et grands», a-t-elle également confié.

«Il était comme ça mon père. Un homme qui a commencé en bas de l’échelle, qui a roulé sa bosse à coup de sueur et de sacrifices. Un homme qui a aimé, un peu tout croche par moments, mais qui n’a jamais fait l’économie des «je t’aime». [...] J’ai réalisé hier que personne n’allait jamais plus me répondre lorsque je dirais ‘’papa?’’. Le choc a été brutal.»