Voyageur malgré lui: cinq bonnes raisons de tomber sous le charme

Le comédien Eugene Levy n’est ni un grand voyageur ni un être qui aime sortir de sa zone de confort. Cela faisait de lui la personnalité parfaite pour plonger dans l’aventure de la série de voyages The Reluctant Traveler (Voyageur malgré lui au Québec). La preuve en cinq raisons que vous ne saurez y résister.

SON HUMOUR PINCE-SANS-RIRE

L’acteur comique de la série Bienvenue à Schitt’s Creek (Schitt’s Creek) et des films American Pie (Folies de graduation) possède un humour pince-sans-rire qui cadre parfaitement avec son rôle de voyageur pas du tout téméraire. À 75 ans, le chic comédien a accepté de sortir de sa zone de confort en voyageant dans des lieux qu’il n’aurait jamais visités par lui-même. C’est à travers l’humour qu’il trouve de l’assurance et qu’il charme, autant les gens qu’il rencontre que les téléspectateurs.

DES RENCONTRES HUMAINES

Au-delà des lieux qu’il visite et des activités insolites qu’on lui propose, ce sont les rencontres humaines du comédien canadien qui lui font saisir la réelle beauté du voyage. Que ce soit la rencontre du peuple autochtone des Navajos habitant dans le désert de l’Utah, d’une petite famille célébrant le 85e anniversaire du grand-père dans une petite cour du Costa Rica, d’une cheffe et d’un chanteur de fado de Lisbonne et même des animaux de la savane africaine.

DE CURIEUX DÉFIS

Nager dans une rivière d’eau glacée en Finlande, faire une randonnée de nuit dans la jungle du Costa Rica, se poser sur un énorme rocher en hélicoptère dans le désert de l’Utah, s’entraîner au sumo au Japon et plonger sa main dans un arrière-train d’éléphant endormi pour aider les biologistes à s’assurer de sa bonne santé (en étudiant ses déjections) en Afrique du Sud : le voyageur,

DES HÔTELS UNIQUES

Une chose semble avoir motivé Eugene Levy à participer à cette série de voyages : au sein de toutes les destinations visitées, il séjourne dans certains des plus beaux, impressionnants et coûteux hôtels du monde. Ces établissements sont des merveilles d’architecture, de luxe et de gastronomie qui font rêver !

DES MOMENTS TOUCHANTS

Le comédien septuagénaire ressort visiblement transformé de cette série d’expériences et de rencontres. On craque pour ces moments où l’acteur fait de belles prises de conscience sur la profondeur des voyages et la simplicité de la vie. Notamment lorsqu’il discute des étoiles et de l’origine du monde avec un cowboy navajo, lorsqu’il ressent une réelle connexion avec la nature au Costa Rica et lorsqu’il entreprend l’une des plus belles balades de sa vie aux commandes d’un traîneau à chiens sur un immense lac gelé de Finlande.

♦ La série The Reluctant Traveler (Voyageur malgré lui) se trouve sur Apple TV+.