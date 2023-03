Zelensky qualifie la bataille du Donbass de «douloureuse et difficile»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné dimanche que son armée était engagée dans une bataille «douloureuse et difficile» contre les forces russes dans la région du Donbass (Est), où se trouve la ville très disputée de Bakhmout.

«Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass», a dit M. Zelensky dans sa déclaration quotidienne, ajoutant qu'il s'agissait «d'une des batailles les plus difficiles. Douloureuse et difficile».

AFP

Malgré une importance stratégique contestée par les experts, Bakhmout est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, qui est constituée des régions de Louhansk et de Donetsk. La Russie l'a annexée sans pourtant ne jamais en avoir pris le contrôle total.

M. Zelensky a également remercié les troupes ukrainiennes dimanche, qui «ont repoussé les assauts, détruit l'occupant, affaibli les positions et la logistique de l'ennemi et protégé nos frontières et nos villes».

«Je remercie l'armée au complet, les gardes, les garde-frontières qui défendent notre État autour de Bakhmout, Vugledar, Avdiivka, Siversk, Svatove, Lyman, et Zaporijjia», a-t-il ajouté.