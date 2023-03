Démission de Gilles Courteau: il y a un peu d’hypocrisie dans ça, déplore Patrice Brisebois

Bien qu’il qualifie les gestes survenus lors d’initiations au hockey junior canadien d’inacceptables, l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey, Patrice Brisebois, considère que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, a servi de bouc émissaire, car il y a des initiations dans d'autres domaines que le hockey.

«Je veux être clair. Ce qui est arrivé aux jeunes est inacceptable. Lorsque j’ai appris ça, j’ai été complètement sidéré. Je me suis demandé où était la limite des jeunes. Je ne peux pas croire que nous sommes rendus à ce point. Il y a une façon de dire qu’on veut faire partie d’une équipe, mais quand ça devient extrême comme ça, c’est ça qui n’est pas correct», a-t-il mentionné au micro de Benoît Dutrizac à QUB radio lundi midi.

Du même élan, l’ancien acteur sur lames a mentionné que ses deux filles vont à l’Université McGill et qu’il y a aussi des initiations là-bas. «Pendant une semaine ils font le “party”. Ce n’est pas juste dans le sport.» De plus, il aurait aimé entendre Isabelle Charest, car il estime qu’il y a probablement eu des initiations lorsqu’elle faisait du patinage de vitesse.

«Présentement, c’est bien de parler de Gilles Courteau car c’est le hockey, un sujet chaud et notre sport national. Gilles Courteau est le bouc émissaire et c’est ça qui n’est pas correct», a-t-il clamé.

Lorsqu’il pense à Gilles Courteau, le gagnant de la Coupe Stanley en 1993 avec le Canadien de Montréal, fait référence à un homme intègre qui a donné sa vie à la LHJMQ. Selon lui, il a fait un boulot extraordinaire.

«Je trouve ça triste. Les gens vont se souvenir qu’il a démissionné en raison des initiations au hockey. Ce n’est pas correct. Cet homme a tout donné. Il a hypothéqué sa famille et il a fait des heures et des heures pour amener cette ligue au sommet.»

Une initiation marquante

Lorsqu’il a joué dans la LHJMQ à l’âge de 16 ans, M. Brisebois a été initié. Cependant, cela n’a pas été aussi sévère que les histoires relatées des dernières semaines.

«Tu es un peu naïf à 16 ans et tu veux faire partie du groupe. De mon côté, on m’a écrit Bobby Orr superstar dans le front. Cela a pris une semaine avant que cela parte. On m'a coupé les cheveux et j’ai été dans les toilettes d’autobus avec d’autres gars. Il n’y avait rien de sexuel, mais j’ai été marqué par cela. Aujourd’hui, je suis extrêmement claustrophobe», a-t-il avoué.

En guise de conclusion, M Brisebois a mentionné qu’il voit d’un bon œil la nomination de Mario Cecchini.