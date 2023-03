Démission de Gilles Courteau: «Il a dû faire des bonnes choses» – Patrick Roy

Patrick Roy estime que le commissaire Gilles Courteau a fait de bonnes choses pour la LHJMQ et c’est pourquoi il y est demeuré commissaire pendant plus de 37 ans.

• À lire aussi: LHJMQ: Gilles Courteau démissionne, Mario Cecchini le remplacera

«L’homme a quand même fait 37 saisons dans la LHJMQ. Pour réussir ça, il a fallu que, premièrement, il aille une bonne relation avec les propriétaires. Il a dû composer avec ça pendant 37 saisons, qu’il travaille avec ces gens et collabore avec eux. À la fin de la journée, Gilles Courteau était l’employé des membres [des propriétaires]. C’est un peu le rôle qu’il devait jouer. Pour avoir duré 37 saisons, il a dû faire de bonnes choses et probablement des moins bonnes», a-t-il mentionné, lundi matin.

Écoutez la chronique de Stéfanie Tougas au micro de Richard Martineau , disponible en balado et en audiovisuel sur QUB radio :

Roy n’a pas voulu s’étendre sur le sujet et a décliné à deux reprises des questions sur le départ du commissaire de la LHJMQ, ajoutant seulement que «ma vocation, c’est d’essayer de jouer le meilleur rôle possible avec nos joueurs et de leur permettre de les encadrer à être de bons étudiants et être capables de jouer dans un climat serein. On veut qu’ils puissent performer autant sur le plan de l’éducation qu’au hockey et s’assurer qu’ils aient les outils nécessaires pour composer avec tout ça.»