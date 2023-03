Des inédits de Jean Paul Riopelle à la Bibliothèque de Montmagny

La Bibliothèque de Montmagny présentera une exposition d’une vingtaine d’œuvres de Jean Paul Riopelle à l’occasion de son 100e anniversaire.

Une vingtaine d’œuvres, dont certaines, n’ont jamais été exposées au public, seront en vedette lors de cette exposition présenté du 16 juin au 17 septembre. Elles proviennent de Huguette Vachon, la conjointe de ses 16 dernières années de vie et d’amis de Riopelle.

Les œuvres exposées ont été créées entre 1958 et 1990. On retrouvera des huiles, des acryliques, des œuvres réalisées à partir de techniques mixtes, des pastels, des gravures et un bronze. La pièce maîtresse de cette exposition gratuite fait sept pieds de hauteur et dix pieds de long.

On retrouvera aussi des photos de Riopelle au travail, avec sa conjointe Huguette Vachon et une œuvre, « Des fleurs pour Jean Paul », réalisée par cette dernière.

L’oie blanche, qui a fasciné le peintre, lors de ces dernières années de sa vie à L’Isle-aux-Grues, est un des thèmes qui se retrouvera au cœur de cette exposition intimiste.

« Cette exposition est une déclaration d’amour pour Jean Paul. Quelque chose d’à la fois intime et précieux puisque les œuvres prêtées par ces amis nous rappellent un moment partagé avec lui. Célébrons Riopelle! Joignons-nous au grand chœur d’hommages pour faire de ce 100e anniversaire de notre plus grand peintre, un chant d’échos et d’amour qui résonnera pour les générations futures », a indiqué, dans un communiqué de presse, Huguette Vachon, compagne de Riopelle et commissaire de cette exposition.

Une vernissage-bénéfice aura lieu le 15 juin en compagnie de Huguette Vachon.