Diversité ethnoculturelle en entreprise: par où commencer?

La clé du succès pour bien accueillir les travailleurs issus de l’immigration et de favoriser leur inclusion, c’est sans contredit la préparation.

En tant que gestionnaire d’entreprise, vous souhaitez vous ouvrir à la main-d’œuvre immigrante, mais vous ne savez pas trop par où commencer? Les partenaires du panier de services Immigr’Action de la Ville de Québec sont là pour vous outiller et vous guider à travers le processus.

Grâce à leur expérience sur le terrain, ces organismes sont en mesure de vous offrir des outils gratuits et des conseils personnalisés pour bien vous préparer à accueillir et assurer l’inclusion des travailleurs immigrants.

Gestionnaires: c’est l’heure de passer à l’action!

«Plusieurs entreprises démontrent de l’ouverture à accueillir de la main-d’œuvre immigrante, mais hésitent par manque d’information ou d’expérience», souligne Karine Roussy, directrice générale de GIT Services-conseils en emploi.

«Que les dirigeants ou les responsables des ressources humaines s’interrogent sur le processus d’embauche des travailleurs issus de l’immigration, l’apprentissage du français, la réaction de leur clientèle ou des collègues, nous sommes là pour les accompagner», précise-t-elle.

Même son de cloche du côté de Nadine Gamache, coordonnatrice à l’APE Services d’aide à l’emploi: «Nous avons les outils pour soutenir les petites et les moyennes entreprises qui n’ont pas ou peu d’expérience auprès de la main-d’œuvre immigrante et qui souhaitent se lancer.»

L’importance de bien se préparer

Getty Images/iStockphoto

Grâce à des activités de sensibilisation et de maillage, des formations, des ateliers d’échanges interculturels et des événements entre PME et personnes immigrantes, les partenaires du panier de services Immigr’Action vous aident à développer des stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes au sein de votre entreprise.

«Nous avons créé différents outils qui permettent de valoriser la diversité en entreprise, de faciliter l’intégration et la fidélisation des nouveaux arrivants, de déconstruire les stéréotypes et les préjugés», explique Karine Roussy.

Du côté de l’APE, Nadine Gamache et ses collègues ont développé des conférences en ligne, d’une durée d’une heure, afin de bien répondre à la réalité des entreprises et de mettre de l’avant les atouts de la main-d’œuvre immigrante.

«Ces ateliers portent sur la valorisation de la diversité au sein des entreprises et sur les pratiques inclusives à adopter», mentionne-t-elle. Le Carrefour d'action interculturelle (CAI) et Voice of English-Speaking Québec (VEQ) sont également partenaires et complètent l’offre du panier de services Immigr’Action, rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Il n'est jamais trop tard

Getty Images/iStockphoto

Qu’on pense aux enjeux de recrutement et de rétention de talents, ou au caractère innovant des équipes diversifiées, les avantages de faire appel à la main-d’œuvre immigrante sont nombreux.

«Plusieurs gestionnaires nous ont dit qu’ils auraient aimé profiter de nos services avant et je leur réponds qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire et passer à l’action», raconte Karine Roussy.

De son côté, Nadine Gamache est convaincue que ces outils susciteront un déclic chez les employeurs: «Les gestionnaires seront étonnés de constater à quel point il y a moyen d’améliorer leurs façons de faire et de développer leurs équipes.»

Vous souhaitez profiter du soutien de ces organismes? Découvrez tous les outils gratuits offerts par le panier de services Immigr’Action pour ouvrir votre entreprise à la diversité et aux nouveaux talents. Apprenez-en plus sur la diversité ethnoculturelle à Québec.