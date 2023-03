Découvrez le pouvoir des aliments : voilà le thème choisi pour cette édition du mois de la nutrition. Cette semaine, je profite de cette thématique pour aborder d’heureux mariages, soit des aliments que l’on gagne à jumeler pour bonifier leurs propriétés -nutritionnelles. Cap sur sept duos gagnants !

Lentilles et Tomates

Photo Adobe Stock

Les premières sont riches en fer mais, contrairement au fer contenu dans les viandes, volailles et poisson, celui des légumineuses est peu absorbé. Pour en maximiser l’absorption, il suffit de les jumeler avec une source de vitamine C. Les tomates sont particulièrement riches en vitamine C. Une salade de lentilles et tomates pour le lunch ? Ou pourquoi pas un taco aux lentilles avec pâte de tomates ?

Découvrez la recette ici : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/tacos-lentilles-sauce-lime

Banane et kéfir

Photo Adobe Stock

La banane est une source d’inuline, une fibre prébiotique. Les prébiotiques contribuent à la croissance et/ou l’activité des bons micro-organismes. Ils sont, en quelque sorte, la nourriture des probiotiques. Le kéfir, avec ses bonnes bactéries et levure, est considéré comme une source de probiotique, lequel module favorablement le microbiote. Voilà un duo particulièrement apprécié de notre intestin !

Curcuma et poivre

Photos Adobe Stock

Cette épice est devenue populaire à la suite des recherches démontrant son fort pouvoir anti-inflammatoire. Sa composante active, la curcumine, est davantage absorbée en présence de poivre. On ajoute donc du curcuma un peu partout (soupe, mijotés, couscous, sautés de légumes, etc.) et on prend soin également de bien poivrer notre recette pour optimiser son action.

Pois chiches et couscous

Photo Adobe Stock

Les légumineuses ne sont pas considérées comme des protéines complètes puisque, lorsqu’on les compare à la viande, elles affichent une faiblesse en certains acides aminés. Les produits céréaliers quant à eux sont aussi limités en un acide aminé. Ensemble, les forces de l’un comblent les faiblesses de l’autre et on obtient des protéines complètes ! Si on sait aujourd’hui qu’on ne doit plus les combiner nécessairement lors d’un même repas, plusieurs recettes classiques du monde les marient naturellement (pensons au délicieux couscous marocain notamment).

Carottes et noix de Grenoble

Photos Adobe Stock

Les carottes regorgent de bêta-carotène, une vitamine au pouvoir antioxydant qui contribue à réduire le risque de maladies chroniques. Comme cette vitamine est liposoluble (elle s’absorbe avec du gras), il est préférable de consommer des aliments comme la carotte avec une source de gras comme les noix. En collation, les carottes se conjugueront à merveille avec les noix de Grenoble.

Charcuteries et poivrons

Photo Adobe Stock

Les premières ne sont pas considérées comme des aliments santé en soi mais elles font partie de nos habitudes. Or, plusieurs charcuteries contiennent des nitrites, des composantes qui peuvent se transformer dans l’organisme en nitrosamines, lesquels sont cancérigènes. Les études ont démontré que la consommation de vitamine C en même temps que de nitrites entrave la conversion en nitrosamines. Chaque fois qu’on mange des charcuteries, on prend soin de joindre une source de vitamine C. Avec son sandwich au jambon par exemple, on apporte une belle portion de poivrons en crudités.

Tomates et huile d’olive

Photo Adobe Stock

La tomate est riche en lycopène, un antioxydant de la famille des caroténoïdes. Cette composante a été associée à la prévention de certains cancers, dont celui de la prostate. Le lycopène est mieux absorbé quand la tomate est cuite et accompagnée d’une matière grasse comme l’huile d’olive. La ratatouille, composée d’un mélange de tomates, aubergines, courgettes, oignons et huile d’olive, devient une excellente source de lycopène !