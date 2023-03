Festiplage de Cap-d’Espoir: revenir encore plus fort qu’en 2022

Après une 16e édition qui a beaucoup fait jaser l’an dernier en raison de sa programmation entièrement masculine et des cas de festivaliers piqués au GHB, le Festiplage de Cap-d’Espoir, en Gaspésie, est de retour en force cette année avec Roxane Bruneau, Tim Hicks, Alicia Moffet et Simple Plan.

«Malgré le branle-bas de combat dans les médias, sur le terrain les gens étaient très heureux. On a même connu une augmentation de notre achalandage de 15 000 à 22 000 personnes. C’est sûr qu’on a fait des ajustements au niveau de la sécurité, mais si on faisait juste lire les commentaires sur Facebook, c’est comme si quelqu’un était mort», a mentionné le directeur de l’événement, Ghislain Pitre, en entrevue avec l’Agence QMI.

Il y a presque exactement un an, Émile Bilodeau avait annulé sa participation au festival gaspésien en raison de la programmation mettant en vedette seulement des artistes masculins. «Comment pensez-vous que les filles qui vont assister au Festiplage vont percevoir mon industrie?» avait-il demandé sur sa page Instagram.

De plus, durant l’événement, au moins deux personnes avaient porté plainte aux autorités pour de possibles agressions sexuelles. Dès qu’ils ont été mis au courant des allégations, l’organisation a renforcé ses mesures de sécurité sur place et a collaboré avec les autorités policières.

Des spectacles pour tous les goûts

En plus des artistes mentionnés de Roxane Bruneau, Tim Hicks, Alicia Moffet et Simple Plan, le Festiplage présentera entre autres, pour sa 17e édition, les spectacles de Sara Dufour, Benny Jones, Yelo Molo et Quimorocru, ainsi qu'une carte blanche de l’humoriste gaspésien P-A Méthot.

«Dès la fin de son spectacle l’année passée, P-A nous a dit qu’il voulait revenir l’année prochaine. Il adore ça et chaque fois qu’il vient, c’est comme s’il était en vacances, comme ses parents ne sont pas très loin. L’année passée, son spectacle avait une thématique plus disco, et cette année, ce sera plus rock avec Johanne Bouin, Daniel Boucher, Martin Deschamps, Martin Hogan, Lulu Hughes et Kim Richardson», a ajouté M. Pitre.

Le Festiplage de Cap-d’Espoir se tiendra du 26 au 29 juillet.