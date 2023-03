«Jurassic World»: des dinosaures débarqueront au Centre Bell en septembre

Une vingtaine de dinosaures grandeur nature occuperont le Centre Bell, du 8 au 10 septembre prochain, dans le cadre de la tournée «Jurassic World».

Pour la première fois à Montréal, les vedettes de l’emblématique franchise cinématographique et animée («Jurassic World: Camp Cretaceous», Netflix) présenteront six représentations du spectacle «Jurassic World». Les adeptes de la série y reconnaîtront notamment Bumpy, la sympathique et gourmande dinosaure qui passera de bébé à adulte sous nos yeux, mais aussi Blue, le vélociraptor, et un Tyrannosaurus rex de plus de 40 pieds de longueur.

La production à grand déploiement, qui prend vie à travers des décors saisissants, mettra en scène 24 dinosaures grandeur nature qui se déplaceront avec une vitesse et une férocité soigneusement recréées grâce à la technologie et à l'agilité des interprètes.

Le spectacle sera bien entendu habillé de la musique si distinctive du monde jurassique, combinée à des projections pour transformer l’amphithéâtre en l'île d'Isla Nublar, où, selon la mise en abime, des scientifiques s’efforcent de sauver un nouveau dinosaure d’un destin tragique en plus de contrer des plans malveillants sur le chemin.

