Kotkaniemi et les Hurricanes à Montréal: ça risque de mal se passer pour le CH

La première visite de la saison de Jesperi Kotkaniemi et des Hurricanes de la Caroline au Centre Bell ne peut pas mieux tomber pour les meneurs de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vent des «Ouragans» souffle fort en 2022-2023, la troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour occupant le sommet de sa division avec 41 victoires et 90 points. Elle tente de distancer les Devils du New Jersey, deuxièmes à 88 points, et récemment, elle a pris les moyens nécessaires pour arriver à ses fins. La Caroline a obtenu sept gains à ses 10 dernières sorties, ce qui inclut une dégelée de 6 à 0 infligée au Lightning de Tampa Bay, dimanche. Voilà une façon appropriée de transmettre un message percutant à la concurrence.

Autre mauvaise nouvelle pour le Canadien de Montréal qui devra en découdre avec les Hurricanes : Kotkaniemi vient de connaître sa rencontre la plus productive en carrière dans la LNH. Le Finlandais a récolté un but et quatre mentions d’aide, contribuant au tour du chapeau de son compatriote Teuvo Teravainen et aux quatre filets en cinq avantages numériques des siens.

«Il y a une raison pour laquelle nous sommes hauts au classement : nous misons sur tout un groupe à l’intérieur de ce vestiaire», a mentionné «KK» au quotidien The News & Observer après sa journée de travail.

Car même si personne dans la formation ne surpassera les marques de Wayne Gretzky en attaque, tout le monde contribue. Quatre hockeyeurs, dont le meneur Martin Necas avec 59, ont franchi le cap des 50 points. Puis, 13 joueurs en comptent au moins une vingtaine. Devant le filet, le rendement de Frederik Andersen et d’Antti Raanta sera déterminant, mais les deux hommes affichent un taux d’efficacité supérieur à ,900.

«Chaque gars ici a un boulot à accomplir et un rôle à jouer, a précisé le défenseur Shayne Gostisbehere, obtenu des Coyotes de l’Arizona le 1er mars. Au jour 1, on m’a dit ce que je devais effectuer et les aspects sur lesquels je dois me concentrer. Je suis juste heureux d’embarquer avec le club et espérons qu’on continuera ainsi.»

Rien de rassurant

Donc, il existe peu d’éléments avec lesquels le Tricolore peut se réconforter à l’aube de son deuxième choc de la campagne avec les Hurricanes. Ayant échappé ses trois dernières parties, le Bleu-Blanc-Rouge a encaissé une dure défaite de 6 à 2 à Raleigh le 16 février. Également, ses succès contre la Caroline sont inexistants depuis quelques années. En 2021-2022, il a perdu ses trois confrontations annuelles, étant limité à un petit but. Son plus récent gain face aux «Canes» date du 29 février 2020, tout juste avant l’interruption des activités de la LNH reliée à la pandémie.

Par ailleurs, Kotkaniemi et ses coéquipiers reviendront à Montréal le 1er avril.