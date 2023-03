La face cachée des réseaux sociaux: une menace pour la santé mentale des jeunes

De nos jours, l'adolescence est devenue une période particulièrement complexe et stressante pour de nombreux jeunes. Les pressions sociales, académiques et familiales, combinées aux changements physiologiques et hormonaux, peuvent avoir un impact significatif sur la santé mentale des adolescents.

À cela s’ajoutent plusieurs autres sources de stress et d’anxiété, qui seraient causées entre autres par l’usage intensif des médias sociaux, comme l’a récemment démontré une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'University College de Londres .

Des symptômes inquiétants

Dans nos centres de pédiatrie sociale en communauté, mes collègues et moi-même avons également pu observer de graves problèmes de santé mentale chez les jeunes qui passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, tels qu’une plus grande sédentarité, un isolement social inquiétant, une fréquentation scolaire perturbée, de l’insomnie, des troubles du comportement et un niveau plus élevé d’anxiété dans leur quotidien.

Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère. Ils ouvrent la porte à des problématiques bien plus inquiétantes, telles que la détresse psychologique, la surcharge émotive et la dépression.

Récemment, Rémi1, un jeune de 16 ans qui fréquente l’un de nos Centres de pédiatrie sociale, a complètement changé, fort probablement à cause de sa façon de consommer les médias sociaux. Je l’ai connu vers l’âge de 8 ans et il a toujours été une personne agréable et ambitieuse, aidante et empathique. Il fut exposé à diverses formes de traumas, changements d’écoles, conflits parentaux et périodes d’intimidation quotidiennes.

Il avait tenu le coup et il réussissait à garder tous ses en tête. Je l’ai revu il y a quelques semaines, complètement transformé. Il se plaignait d’une fatigue constante, il avait perdu toute source de motivation, il refusait de se doucher et même de sortir de sa chambre. Il pouvait facilement passer plus de douze heures par jour sur les médias sociaux. On voyait un enfant privé de sa flamme, les yeux éteints. Il ne fréquentait plus l’école depuis quelques mois. Envahi par les écrans, Johan se sentait perdu, incapable de retrouver sa vraie personne. Il me confia avoir plusieurs fois imaginé son suicide.

Sensibilisation nécessaire

Sachant que 89 % des jeunes Québécois de 12 à 17 ans utilisent les médias sociaux au moins 2 heures par jour2, on ne peut pas ignorer le problème. Nous devons sensibiliser les jeunes aux effets néfastes des médias sociaux et leur fournir des ressources pour les aider à faire face à ces défis.

Comme pour tout enfant en détresse, commençons par nous mettre en état d’écoute passive, identifions ses talents et ses passions, proposons-lui des solutions alternatives aux médias sociaux, sans rien imposer.

Soyons patients et persévérants sans faiblir même en cas de blocage important. Le jeune doit sentir notre bienveillance et notre intérêt à l’accompagner dans sa guérison et sa réussite. Je suis convaincu qu’en gagnant sa confiance, il nous laissera agir comme un vrai coach de vie et, petit à petit, proposera lui-même des pistes de solution.

Photo courtoisie, Mathieu Deshayes

Dr Gilles Julien, pédiatre social, fondateur de la Fondation Dr Julien