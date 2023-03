La police enquête sur une vedette de la NBA

Le joueur vedette des Grizzlies de Memphis Ja Morant pourrait se trouver dans l’eau chaude, puisque la police du Colorado a ouvert une enquête à son sujet.

Samedi dernier, l’athlète de 23 ans rappait torse nu dans une diffusion vidéo en direct sur son compte Instagram. À un certain moment, les spectateurs ont pu voir Morant tenir une arme à feu.

Trois jours plus tard, les autorités du Colorado ont annoncé qu’ils enquêtaient sur les actions du joueur afin de déterminer s’il a commis un crime. Il semblerait que la vidéo de Morant ait été filmée dans la municipalité de Glendale, une banlieue de Denver reconnue pour ses bars de danseuses et ses centres commerciaux.

La NBA a aussi ouvert une enquête sur cette affaire et Morant a été suspendu pour deux parties par les Grizzlies. Il a donc raté le match de dimanche contre les Clippers de Los Angeles et sera absent du rendez-vous de mardi contre les Lakers de Los Angeles.

En conférence de presse après le duel contre les Clippers, l’entraîneur-chef des Grizzlies, Taylor Jenkins, a indiqué que Morant comprenait qu’il a fait «des choix difficiles et douteux dans le passé».

«Il est assurément honteux des erreurs qu’il a faites, mais seul le temps nous dira [s’il a appris]. Nous allons lui fournir du soutien et nous allons le tenir responsable de faire des changements», a ajouté le pilote.

Pas sa première frasque

Ce n’est pas la première fois que le spécialiste des «slam dunks» fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Dans les dernières semaines, un adolescent de 17 ans l’a accusé de l’avoir battu et de s’être approché de lui avec un fusil. Un agent de sécurité de Memphis a quant à lui reproché à Morant de l’avoir bousculé et d’avoir proféré des menaces à son endroit.

De plus, la NBA a ouvert une autre enquête à son sujet en janvier dernier. Un membre de l’entourage du jeune homme de 23 ans a été banni des matchs à domicile des Grizzlies pour un an des suites d’un incident survenu après une partie contre les Pacers de l’Indiana. Plusieurs membres de cette équipe auraient vu un point rouge être pointé sur eux et un agent de sécurité croyait que le laser était attaché à une arme à feu. Le circuit Silver a confirmé que des individus ont été bannis, mais a spécifié que son enquête n'avait trouvé aucune preuve que quiconque a été menacé avec une arme.

Malgré ses frasques, Morant connaît une excellente saison sur le terrain. Il occupe le sixième rang du circuit Silver pour les points par match (27,1) et le cinquième échelon pour les mentions d'assistance par duel (8,2).