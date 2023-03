La vente d’alcool cessera plus tôt

Cette fin de semaine, les Québécois devront avancer l’heure de leurs montres et horloges pour passer à l’heure avancée de l’Est.

Le changement d’heure se fera à 2 h du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars 2023. Le soleil se lèvera ensuite plus tard, et se couchera également plus tard.

Les propriétaires d’un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront arrêter de vendre des boissons alcoolisées au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Cette heure perdue pourra être récupérée à l’automne, lorsque nous reculerons d’une heure.