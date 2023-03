«Ma vie est ici, pas au Mexique»: un immigrant bien établi dans Limoilou devra partir

Un immigrant mexicain bien établi dans le quartier Limoilou depuis plusieurs années devra retourner dans son pays d’origine, car il n’a pas pu renouveler son permis de travail à temps en raison d’un imbroglio.

Juan Manuel Velazquez Lopez est un immigrant francisé qui travaillait, jusqu’à tout récemment, chez UME – Urgence Marine Environnement, une entreprise située dans le Port de Québec.

Il est également très connu dans le Vieux-Limoilou pour ses talents d’artiste de rue et les nombreuses murales qu’il a peintes sur plusieurs murs de son quartier auquel il est très attaché.

«Ma vie est ici, pas au Mexique», insiste celui qui est arrivé à Limoilou en 2018.

Tombé entre deux chaises

En septembre dernier, il a rempli sa demande de renouvellement pour son permis et indique l’avoir remise à son employeur à Québec.

Mais le dossier est tombé entre deux chaises, puisque le siège social de Montréal affirme ne l’avoir jamais reçu. «Il y a eu un manque de coordination», explique-t-il.

Lorsqu’il s’est rendu compte que sa demande n’a jamais été acheminée, il était malheureusement trop tard pour refaire les démarches.

Il reviendra

Il indique que Service Canada lui a proposé de faire une demande de statut de réfugié, ce qui lui permettrait de rester et travailler un certain temps. Mais il refuse, par principe d’honnêteté.

«Inventer une histoire pour dire que ma vie est en danger, ce n’est pas ma situation. Ça ne donne pas une bonne image pour les Mexicains», plaide-t-il.

Il retournera au Mexique pour au moins un an et compte revenir dans le quartier dès que possible, alors qu’il pourra faire ses demandes de permis dans les délais.

«J’ai dû quitter mon emploi, parce que sinon, je travaillais illégalement», explique M. Velazquez Lopez, visiblement très affecté par la situation.

Travailleur dévoué

Son employeur se dit tout aussi désolé de la situation, affirmant qu’il le reprendrait «demain matin» s’il avait le pouvoir de renverser la situation.

«On a beaucoup à cœur la situation des travailleurs étrangers, notamment avec la pénurie de main-d’œuvre, poursuit-il. Mais l’Immigration est sans merci.», a dit Jonathan Berthiaume, directeur de l’entreprise UME – Urgence Marine Environnement.

M. Velazquez Lopez veut que son histoire suscite des réflexions auprès des autorités d’Immigration Canada, afin de faciliter l’intégration au travail des immigrants.

«La main-d’œuvre immigrante contribue à cette société. Le processus de renouvellement est très difficile tant pour les travailleurs que pour les employeurs, fait-il valoir. Les agents d’immigration connaissent ces entreprises et ne font rien pour aider les travailleurs.»

Il a également interpellé ses députés, mais ils sont également impuissants devant la situation.

L’artiste dit vivre des heures d’angoisse, alors qu’il ignore encore à quel moment il devra quitter le Québec.

Sa conjointe, qui demeure présentement à Spokane, dans l’État de Washington, a dû faire trois jours de voiture pour récupérer ses trois chats. L’un d’eux – qui a récemment été frappé par une voiture – se remet de fractures à deux pattes.

Quelques endroits où l’on peut voir les murales de Juan Manuel Velazquez Lopez

Brûlerie Limoilou, au coin de la 1 re Avenue et 18 e rue

Avenue et 18 rue Stationnement de la distillerie Stadaconé, sur la 2 e rue

rue Ruelle près du magasin Mathieu Performance, sur la 5 e rue

rue Ruelle derrière le restaurant Miyagi, entre la 5 e et la 6 e rue et près de la 3 e avenue

et la 6 rue et près de la 3 avenue Place limouloise à l’intersection de la 6e rue et la 3e avenue