MindOpus: des Québécois à la conquête des États-Unis

L’entreprise québécoise de divertissement Défi-Évasion lance MindOpus, une nouvelle marque pour distribuer ses jeux en ligne au Canada anglais et aux États-Unis.

Défi-Évasion, une entreprise fondée il y a près de huit ans par Véronique Girard et Dave Welsh, connaît un véritable succès, au Québec. Elle se spécialise dans les jeux immersifs, où des participants doivent résoudre des énigmes pour s’évader d’une pièce.

Avec la pandémie, les deux entrepreneurs ont décidé de bonifier leur offre en ajoutant une plateforme de jeux d’énigmes en ligne.

« On a eu un très beau succès et on continue d’avoir un très beau succès avec les jeux en ligne au Québec. Donc le réflexe était tout à fait normal de se lancer vers le Canada anglais et les États-Unis, qui sont des marchés très ouverts à ce genre de jeux », explique M. Welsh.

Des objectifs ambitieux

Le déploiement de MindOpus est déjà commencé, alors que plusieurs ventes sont actives, indique l’entrepreneur.

« Là, déjà, on a plus de 300 jeux qui ont été vendus. C’est un départ, je dirais modeste, mais qui est tout à fait contrôlé et désiré pour s’assurer qu’on roule bien la machine avant d’ouvrir les valves marketing à fond », poursuit M. Welsh.

Mais les objectifs de vente pour MindOpus sont beaucoup plus ambitieux, pour les prochaines années, assure-t-il.

« On s’est donné comme plan de match, pour les trois prochaines années, d’atteindre les 100 000 jeux vendus », précise M. Welsh.

L’entrepreneur souhaite également développer, avec MindOpus, un volet où les entreprises, par exemple, pourraient demander de réaliser un jeu sur mesure où elle pourrait informer, éduquer ou sensibiliser sa clientèle.

Le nom de la nouvelle marque, MindOpus, a une signification très symbolique et propre à la nature des jeux qu’elle propose. Il s’agit d’une contraction entre les mots « mind » (esprit) et « octopus » (pieuvre), « la pieuvre étant l’un des animaux les plus intelligents, démontrant des capacités de mémorisation, d’apprentissage, d’orientation et d’adaptation à son environnement hors du commun ».