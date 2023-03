Mort à 12 ans au Québec: un périlleux voyage attend cette mère pour enterrer son fils en Ukraine

Une mère ukrainienne, dont le fils de 12 ans est mort au Québec il y a quelques jours, se prépare à un périlleux voyage pour accompagner sa dépouille jusqu’à sa ville natale.

«On avait pensé retourner ensemble en Ukraine une ou deux semaines cet été... Mais maintenant, c’est un tout autre voyage», témoigne Oksana Kyselevych en retenant ses larmes.

C’est que son fils Mykhailo Fedorenko – son Misha, son petit ours – a perdu la vie le 23 février dans des circonstances nébuleuses.

Lors de ce terrible après-midi, sa tante l’a retrouvé inconscient dans un hamac, au sous-sol de leur maison de Vaudreuil-Dorion où il habitait depuis mars dernier.

Les deux soeurs ukrainiennes ont immédiatement appelé le 911 et ont fini par se faire comprendre malgré la barrière linguistique.

Mykhailo a été transporté à l’hôpital peu après 16 h, et son coeur a arrêté de battre le lendemain à 11 h. Sa mère n’a pas quitté son chevet un instant.

«Au moins, j’ai eu ce temps pour être avec lui une dernière fois», chuchote-t-elle en ukrainien, vêtue du noir des endeuillés. Quant au père de l'enfant, il est décédé quelques mois après sa naissance.

Joël Lemay / Agence QMI

En attendant les conclusions de l’enquête du coroner, la famille croit à un tragique accident, en soulignant le caractère enjoué et affectueux du préadolescent.

«Misha était un enfant joyeux, il a toujours eu beaucoup d’amis. Il aimait le Canada et il adorait prendre de l’autobus jaune pour aller à l’école, comme dans les films», souligne sa mère, dont les paroles étaient traduites par une interprète.

PHOTO FOURNIE

Très actif, le jeune Ukrainien était membre des cadets de l’armée canadienne et rêvait d’une carrière d’acteur.

Vive douleur

Les premiers jours suivant le drame ont été comme un brouillard pour Oksana Kyselevych.

«Elle était blanche comme un drap et elle n’arrêtait pas de trembler», raconte Lena Leblanc, une bénévole d’origine ukrainienne qui lui est venue en aide.

Joël Lemay / Agence QMI

La douleur reste tout aussi vive alors que la mère de 40 ans planifie le transfert du corps de son garçon jusqu’à sa ville natale de Koresten, près de la frontière biélorusse au nord de l’Ukraine.

«Si je l’enterrais [au Québec], il y a des chances qu’un jour que je ne sois plus capable de me recueillir sur sa tombe», explique Mme Kyselevych, qui n’a qu’un statut d’immigration temporaire.

«Et puis, Misha était très patriotique. Il aurait voulu retourner en Ukraine.»

Photo fournie par la famille

Dernier repos

Plus de 25 000$ ont été récoltés grâce à une campagne GoFundMe pour financer le voyage jusqu’à son dernier repos.

L’espace aérien de l’Ukraine étant fermé depuis le début de l’invasion russe en février dernier, il faudra prendre l’avion jusqu’à la Pologne et faire les 700 kilomètres restants par la terre.

Comme la tradition ukrainienne le veut, Oksana Kyselevych compte distribuer du pain et des friandises aux amis de Misha, au Québec et en Ukraine. «Il était toujours si heureux de partager», glisse-t-elle.

Ensuite, il sera inhumé au cimetière, «tout près de ses arrière-grands-parents».

Sa mère arrivera en Pologne quelques jours avant le corps de Mykhailo, et sera accompagnée de son autre fils de 17 ans. Son aîné de 20 ans, qui habite en Allemagne, viendra les rejoindre pour un dernier au revoir.

Puis, elle franchira la frontière seule pour aller enterrer son cadet dans un pays en guerre où les missiles continuent à pleuvoir.

«Je peux risquer ma vie pour enterrer mon fils, mais pas les leurs en plus», laisse-t-elle tomber.

Une cérémonie en l’honneur de Mykhailo Fedorenko aura lieu ce mardi à la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie, à Montréal.