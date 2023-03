[PHOTOS] Le Salon de l’auto de Québec de retour

Le Salon international de l’auto de Québec, qui ouvre ses portes mardi au Centre de foires, en mettra plein la vue aux visiteurs attendus de partout.

Malgré quelques absents dont Ford, Honda/Acura, Volkswagen, Mazda et Subaru, l’événement présente près de 300 voitures d’une trentaine de marques.

«Il faut comprendre que certains manufacturiers ont interdit la présence de la part des concessionnaires. Ce sont des choix qu’on respecte», a expliqué Charles Drouin, directeur général du Salon international de l’auto de Québec et chef de la direction de la corporation Mobilis.

«C’est une question d’inventaire. Certains modèles 2023 sont déjà tous vendus», a-t-il ajouté.

D’autres manufacturiers, comme Hyundai, reconnaissent l’importance du marché québécois. Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada, est arrivé à Québec lundi avec sa famille pour y passer quelques jours.

«Pour Hyundai, le marché québécois est le plus important au Canada. Nos véhicules électriques sont les deuxièmes plus vendus et nous voulons devenir les premiers. Pour y arriver nous devons être actifs dans le marché», a dit M. Romano.

Les primeurs

Plusieurs véhicules sont présentés en primeur comme l’Alfa Romeo Tonale, un VUS hybride de luxe, de même que le Lexus RZ électrique, la Cadillac Lyriq, la Ioniq 6, les Genesis G80 et GV70, l’Ariya Nissan et la MC20 Maserati.

«Après deux ans d’absence, la COVID a bouleversé l’industrie automobile. Il y avait six salons de l’auto au Canada dans le passé dont trois dans l’Ouest : Calgary, Vancouver et Edmonton et trois dans l’Est: Montréal, Toronto et Québec», a souligné M. Drouin.

«Cette année, il y a seulement que les trois salons de l’Est qui sont présentés», a-t-il ajouté.

Des véhicules de luxe

L’événement, qui a déjà accueilli près de 70 000 visiteurs, est l’occasion de magasiner son prochain véhicule, mais aussi de rêver puisque l’on peut s’émerveiller en regardant des bolides qui valent leur pesant d’or dans la zone Etcetera. Cette zone regroupe onze voitures dont la valeur totale atteint les 30 M$. Les Bugatti Chiron Pur Sport valent près de 6 M$ chacune.

D’ailleurs, McLaren ouvrira un point de vente à Québec à compter de ce printemps, sur la rue Étienne Dubreuil, au même emplacement que Maserati.

«Le marché pour le luxe est très bon à Québec. On le voit avec BMW. Ça fait plusieurs années qu’on est là. Il n’y avait pas de haut de gamme à Québec encore», a fait part David Sirois, directeur général des ventes pour BMW, Maserati, Lotus et McLaren, à Québec.

La programmation complète, l’horaire et les tarifs sont disponibles sur le site du Salon de l’auto de Québec. Le CAA-Québec proposera des essais routiers de plusieurs modèles de voitures électriques. Plusieurs activités sont également prévues pour les familles à l’occasion de la semaine de relâche.

