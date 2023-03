Pierre-Luc Dubois se fait rassurant

Après avoir raté les trois derniers matchs des Jets de Winnipeg, l’attaquant Pierre-Luc Dubois effectuera un retour au jeu contre les Sharks de San Jose lundi soir.

C’est ce que le Québécois a confirmé en matinée, après avoir participé à un premier entraînement sans son gilet «sans contact». Le hockeyeur souffrait d’une blessure au bas du corps.

«J’ai beaucoup patiné dans la dernière semaine et je me sens bien, a dit Dubois en point de presse. Je vais être de retour ce soir [lundi]. C’était le genre de blessure où tu dois attendre de te sentir mieux, t’absenter de la patinoire et prendre le temps de guérir.»

«Tout le monde à des bleus et des bobos, a-t-il poursuivi. Ça fait partie de la “business”. Je suis maintenant à 100 % et je suis ravi de pouvoir renouer avec l’action.»

Dubois n’a pas vraiment apprécié d’être contraint de s’absenter, même s’il comprend qu’il avait besoin de repos.

«C’était frustrant. Ma tête savait que je ne devais pas jouer, mais mon corps et mon esprit de compétition avaient très envie d’être sur la patinoire.»

«Tu veux être là pour tous les matchs, que tu sois blessé ou pas, a-t-il ajouté. Cependant, une blessure peut rapidement devenir beaucoup plus grave.»

Dubois est sur le point de connaître la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. En 60 parties jusqu’à maintenant, le natif de Sainte-Agathe-des-Monts a touché la cible 24 fois et a fourni 31 mentions d’aide pour 55 points.