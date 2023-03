Quelques idées pour des adieux à un proche à coût raisonnable

La prestation de décès accordée par le Régime des rentes du Québec s’élève à 2500 $. Cela suffira-t-il à payer vos funérailles ? Voici plusieurs façons d’économiser sur ces frais.

Selon la Corporation des thanatologues du Québec, un rituel funéraire conventionnel coûte en moyenne entre 4000 dollars et 7500 dollars.

Le premier montant correspond au coût moyen dans les coopératives et le second à celui des entreprises privées, précise Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des coopératives funéraires.

L’inhumation, plus chère

L’option la moins coûteuse est l’incinération directe.

Dans ce cas, le corps est pris en charge à son lieu de décès, puis amené au crématorium où il sera incinéré directement sans être ni embaumé ni exposé. Ce service funéraire est généralement offert à moins de 2000 dollars, incluant les frais administratifs.

Alain Leclerc précise qu’une urne de base gratuite est généralement fournie avec la crémation, mais qu’on peut aussi en acheter une (de 100 dollars à 1000 dollars ou plus).

« Si l’entreprise funéraire l’autorise, on peut également apporter une urne », souligne-t-il, ce qui permet de faire un choix économique ou plus significatif pour la famille.

Sachez qu’une inhumation revient beaucoup plus cher qu’une crémation, car en plus du coût du cercueil il faudra payer pour les travaux d’excavation et la pierre tombale au cimetière, et, le cas échéant, le coût de la sépulture (lot de cimetière ; prix variable selon les municipalités).

Une niche dans un columbarium est moins coûteuse.

On peut aussi choisir de répandre les cendres ou de les conserver chez soi.

Faire participer

« Faire participer la famille et les proches est aussi une bonne façon de diminuer les frais, tout en leur permettant de se réapproprier le rituel. Puisque la religion prend moins de place aujourd’hui dans la vie des gens, c’est important de recréer une partie de la symbolique et d’ajouter du sens », indique M. Leclerc. Par exemple, des membres de la famille pourraient porter le cercueil du défunt – les petits-enfants--- pour le grand-père ou la grand-mère –, ce qui éviterait du même coup d’avoir à débourser pour les porteurs (ce qui coûte 400 à 500 dollars environ).

Autre suggestion : au lieu d’embaucher un chœur ou des musiciens pour la cérémonie, des proches pourraient chanter ou jouer un morceau significatif pour le défunt.

Trouver une portée symbolique

Mais vouloir réduire les coûts à tout prix n’est pas toujours une bonne idée, nuance Alain Leclerc.

« N’oublions pas que les funérailles, c’est essentiellement pour les vivants. Si pour économiser des sommes on décide d’éliminer la période d’exposition par exemple, on prive la famille et les proches d’un temps précieux pour se réunir et commencer à faire son deuil », dit-il.

La meilleure chose à faire, selon lui, est d’avoir une discussion franche et ouverte sur le sujet avec vos proches. Faites-leur savoir ce que vous désirez (crémation ou inhumation) et décidez ensemble du déroulement, de façon à ne pas les piéger dans des choix qui ne sont pas les leurs.

« C’est aussi une bonne façon d’éviter qu’ils prennent des décisions sous le coup de l’émotion au moment du décès et qu’ils optent pour des services qui ne sont pas réellement nécessaires », ajoute Alain Leclerc.

Il précise que les coopératives funéraires mettent généralement à la disposition du public un document intitulé À ma postérité, qui permet de consigner ce que l’on souhaite pour ses funérailles.

« On peut même indiquer les chansons que l’on voudrait faire jouer durant la cérémonie », indique Alain Leclerc.

Avec ce document en main, il sera plus facile de lancer la discussion avec ses proches.

Les coopératives (une vingtaine au Québec) sont des organismes sans but lucratif qui offrent généralement des funérailles moins coûteuses que les entreprises funéraires privées. Il en coûte 20 $ pour être membre.

« Il faut essayer de trouver des idées pour rendre ce rituel significatif pour la famille et les proches, cela n’a pas nécessairement à être cher », mentionne Alain Leclerc.

Être créatif

On peut donc se montrer créatif. Il cite en exemple le cas de funérailles où la famille a distribué aux personnes présentes des biscuits aux pépites de chocolat, en souvenir de la grand-mère décédée qui en préparait toujours pour ses petits-enfants. Une grande portée symbolique pour le prix de quelques paquets de biscuits...