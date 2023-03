Quoi penser de l’attitude de notre sœur?

Nous sommes une famille de trois. Moi et mon frère avons élevé deux enfants chacun, alors que notre sœur aînée a presque toujours vécu en célibataire et n’a pas eu d’enfants. Elle a toujours très bien gagné sa vie, ce qui n’a pas été notre cas, mon frère et moi.

Notre mère de 88 ans vivait dans une résidence depuis le décès de notre père, jusqu’à ce qu’elle se fracture une hanche il y a deux ans. Physiquement elle s’est plutôt bien remise, mais c’est sur le plan émotif que son état a dépéri.

Ça l’a rendue inquiète à propos de tout et elle a commencé à perdre certains de ses moyens. On a envisagé de la placer dans un lieu où on pourrait lui offrir des services plus avancés que dans la résidence où elle habitait. Alors qu’elle était sur le point de faire son choix, notre sœur a proposé de la prendre avec elle.

Cette proposition a tout de suite mis sur la glace l’idée d’un nouveau placement puisque ma mère s’entend très bien avec ma sœur et se plaisait à l’idée de vivre avec elle. Il faut dire qu’elle possède une charmante maison en banlieue et que l’espace extérieur à la belle saison est aussi intéressant que la maison elle-même.

Ma mère a emménagé avec elle en septembre dernier et les choses se passaient au mieux dans la vie de notre mère. Pour lui éviter des sorties, ma sœur a donc décidé de recevoir toute la famille pour célébrer le passage à l’an 2023. Ça a eu lieu à la mi-janvier et ce fut charmant, sauf pour une chose, ma mère nous a appris qu’elle payait une manière de loyer à notre sœur pour la dédommager. Le montant correspond à ce qu’elle payait en résidence. Non pas que notre mère soit pauvre, mais il nous semble à mon frère et moi que notre sœur pourrait très bien faire ça gratuitement pour sa mère, vu qu’elle n’a pas besoin de cet argent pour vivre. Qu’en pensez-vous ?

Enfants inquiets

Je vous rappelle que les frais de vie d’une personne qui en accueille une autre chez elle vont différer en conséquence, et que votre sœur n’a pas à financer à elle seule la vie de votre mère. Selon les normes suggérées par les fiscalistes compétents en la matière, le logement de votre mère ne devrait pas normalement dépasser 35 % de son budget. Montant auquel vous devriez ajouter un autre 20 % de son revenu pour assumer sa contribution aux autres dépenses comme l’alimentation, l’électricité, les tâches ménagères que votre sœur assume pour elle (lavage repassage, ménage, etc.) ainsi que les divertissements. Si la contribution de votre mère se situe dans cette fourchette, c’est une situation tout à fait normale. Si de plus votre mère est satisfaite et heureuse avec ce arrangement, n’est-ce pas le preuve qu’il est adéquat ?