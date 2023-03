Trump, le sauveur

Le retour de Donald Trump à l’avant-scène de la politique américaine est du pain béni pour les chroniqueurs et pour les médias. Du pain béni dont ils se passeraient bien étant donné les conséquences terribles qu’implique ce retour.

Son principal adversaire à l’investiture républicaine, Ron DeSantis, aime se dépeindre dans sa publicité électorale comme le messie de retour sur Terre, au grand plaisir des presque 30 % d’Américains évangélistes fanatiques qui le soutiennent.

Pour lutter contre cette propagande messianique, Trump a choisi son arme : il sera l’homme qui empêchera l’avènement d’une troisième guerre mondiale. Rien de moins. C’est ce qu’il a annoncé ce samedi.

Et dans des termes bibliques, il proclame qu’il sera le guerrier, la justice et la rétribution de ceux qui ont été lésés et trahis.

Trump endosse le vieux réflexe isolationniste des États-Unis. Un réflexe qui, s’il avait un certain sens au 19e siècle, est devenu dangereux dès le 20e siècle, étant donné l’interdépendance de plus en plus grande de tous les pays du monde.

Trump veut aussi lutter contre la Chine et il a dénoncé les politiciens de tous les partis « qui aiment la Chine ».

Pas crédible

Trump n’est malheureusement pas crédible. Ses négociations avec Kim Jong-un ont abouti à une nouvelle escalade nucléaire de la Corée du Nord. Son refus de l’accord nucléaire avec l’Iran a probablement accéléré la fabrication de bombes nucléaires dans ce pays.

Sous son administration, les relations entre les États-Unis et leurs principaux alliés se sont détériorées, au point où ceux-ci ont commencé à penser leurs relations de sécurité sans les États-Unis.

Quant aux relations avec la Chine, elles se sont détériorées, mais en même temps, l’excédent de la balance commerciale en faveur de la Chine a beaucoup augmenté, malgré les sanctions de Trump, sanctions qui sont toujours en vigueur.

Pas démocratique

Plus profondément, Trump a tenté de perpétrer un coup d’État. Son refus du résultat de la dernière élection présidentielle a conforté plusieurs dictateurs à travers le monde. Trump ne possède donc aucune supériorité morale face à un Poutine ou à un Xi Jinping. Trump ne peut en aucun cas représenter le pôle démocratique du monde.

L’élection de Trump porterait un dur coup à l’idéal démocratique. Or, la défense de la démocratie galvanise les troupes ukrainiennes et rassemble les pays membres de l’OTAN derrière l’Ukraine.

Trump ne cherche que deux choses : préserver son image et obtenir le plus d’argent possible à court terme. Le reste est accessoire.

Or, la guerre en Ukraine coûte cher au trésor américain. Et passer à l’histoire comme celui qui a évité une troisième guerre mondiale lui plairait bien, même si c’est faux.

Pour les démocraties, et pour l’avenir de l’humanité, il vaut mieux que les régimes dictatoriaux tombent les uns après les autres, même si parfois ceci implique des guerres locales.

Trump ne va pas dans cette direction.