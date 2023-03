Trump: l'heure de la vengeance a sonné

Vous trouvez le titre un brin sensationnaliste ou caricatural? Il n’est pas de moi, je ne fais qu’emprunter un extrait du discours de Trump devant la CPAC (Conservative Political Action Conference), le regroupement des conservateurs américains.

Trump à fond la caisse

Comme je l’évoquais l’an dernier, la CPAC a longtemps été considérée comme un passage obligé pour les républicains ambitieux. Qu’on vise un siège à la chambre, au sénat ou dans le bureau ovale, obtenir l’imprimatur de l’influent mouvement permettait de se lancer dans les primaires avec ses lettres de noblesse.

Depuis quelques années, la CPAC s’est radicalisée et elle a également un peu perdu de sa superbe. Être conservateur ne suffit plus, il faut désormais tendre vers l’extrême droite, frayer avec l’alt-right et les suprémacistes blancs.

Si je m’intéressais à ces rassemblements pour dégager des tendances en prévision des élections, je le fais désormais pour constater la dérive du mouvement.

Lorsque c’est à Steve Bannon (condamné à la prison) qu’incombe la responsabilité d’enflammer les participants et que Jair Bolsonaro constitue un invité de marque, vous devinez sans peine que la modération et l’unification du pays ne figurent pas sur la liste des priorités.

Je me suis moins intéressé au contenu cette année parce qu’on a répété tous les grands succès des dernières années. On a peut-être ajouté un refrain ou deux sur les wokes, mais pour le reste, la même salade composée de désinformation et de violence verbale.

Plus que jamais, malgré la présence de Nikki Haley, la rencontre confirmait le statut de Trump comme candidat privilégié. Un des participants a d’ailleurs déformé l’acronyme CPAC, le transformant en TPAC (Trump Political Action Conference).

C’est devant ce public conquis que le 45e président a eu recours à une véritable rhétorique guerrière. Évoquant la «dernière bataille» en prévision de 2024, il a assuré qu’il serait plus que la voix de ceux et celles qui ont été lésés, il devient désormais leur guerrier porteur de justice. «I’ll be your retribution», il livrera à ses partisans la vengeance!

Beaucoup de bruit pour rien?

Que Trump soit à nouveau le favori de la CPAC n’a étonné personne. Ce qui est nouveau, c’est la faible participation et l’absence de nombreuses personnalités qui songent à affronter l’ancien président pendant les prochaines primaires.

Les Ron DeSantis, Mike Pence, Glenn Youngkin ou Tim Scott étaient tous aux abonnés absents. Même le meneur du sénat, Mitch McConnell, et la présidente du Parti républicain n’ont pas daigné y faire acte de présence.

On se retrouve donc devant le même constat qu’il y a quelques semaines. L’extrême droite peut bien vociférer, elle ne peut parvenir au pouvoir seule. Pour le moment, la CPAC et son gourou ne peuvent que servir les intérêts des démocrates en divisant le vote républicain. Quelque part à la Maison-Blanche, Joe Biden espère que les choses ne changeront pas et qu’il pourra confirmer son intention de briguer un second mandat.