Un pompier de Saint-Félicien parmi les plus forts au monde!

L’un des pompiers les plus forts au monde se trouve à Saint-Félicien. Il s'agit du directeur du service de sécurité incendie de Saint-Félicien, Olivier De Launière. Le quadragénaire a terminé en neuvième position lors de sa participation au World's Strongest Firefighter, en fin de semaine dernière.

L’homme de 47 ans a fait près de 36 heures de route au total pour se rendre à la compétition, qui se tenait dans la capitale de l’État de l’Ohio, à Columbus. La compétition mondiale était organisée par nul autre qu’Arnold Schwarzenegger.

«Je pense que j'étais le plus vieux de la gang à 47 ans. La majorité des athlètes qui étaient là, je pense que j'aurais pu être leur père. De réussir à faire un top 10 avec les jeunes qui étaient là, je suis très satisfait du résultat», a raconté à TVA Nouvelles Olivier De Launière.

Et il a travaillé fort pour y arriver. L’homme fort s’est entraîné pendant près de cinq mois, à raison de 12 heures par semaine.

«Au mois de septembre environ, l'organisation nous avait envoyé par courriel les huit épreuves à faire pour la compétition. Mon entraîneur m'a monté un programme d'entraînement vraiment spécifique pour cette compétition-là. Ce qui n'est pas évident, c'est de conjuguer le travail, la famille, l'entraînement», a-t-il dit, en précisant que sa conjointe a été d’un grand soutien durant tout le processus.

Compétition de taille

Avant de se rendre à la compétition, Olivier De Launière n’avait aucune idée du calibre de ses adversaires. Vendredi, il a affronté 47 autres pompiers lors des qualifications, et c'est là qu'il a obtenu sa place pour la grande finale du lendemain. Malgré les hauts et les bas, il est parvenu à se démarquer, surtout lors de la dernière épreuve.

«La première borne-fontaine était à 170 livres, la deuxième à 200, la troisième à 225 et la dernière était à 250 livres. C'était la dernière qui était la plus difficile, mais avec l'énergie du désespoir... J'ai comme été le premier à monter la borne-fontaine le plus rapidement possible des compétiteurs qui me précédaient, c'est pour ça que la foule s'est emportée. Ç’a terminé en beauté la finale parce que c'était la dernière épreuve», s’est-il remémoré.

Il repart avec un symbole de chance: le challenge coin. La médaille lui a été remise en main propre sur le podium par Arnold Schwarzenegger.

«Ça, c'est un souvenir que je vais garder très précieusement», a-t-il juré.

Futur prometteur

Il s’agit de sa deuxième compétition d’envergure. Olivier avait pris part aux Strongman Games, en novembre 2021. Il s’est qualifié en 23e position sur 35 de cet événement, qui se déroulait en Floride. Avec une deuxième expérience en poche, il ne compte pas s’arrêter là.

«L'an prochain je vais me réinscrire, c'est sûr!» a-t-il dit en parlant du World's Strongest Firefighter. Il ajoute que «ça nous prend des raisons pour s'entraîner, pour mettre autant d'efforts. Au final, c'est tellement gratifiant. Si vous y croyez, si vous voulez y aller, foncez, ne vous poser pas la question».

Olivier De Launière est la preuve que tout est possible avec de la détermination et ce, peu importe l'âge.