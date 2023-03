Vendre sans intermédiaire: y’a-t-il plus de risques qu’une vente soit annulée en raison de documents non conformes?

Vous avez envie de tout quitter pour vous installer en région et vous considérez vendre votre maison ou votre condo par vous-même? Après tout, vous êtes la personne la mieux placée pour vendre votre propriété, comme vous la connaissez de fond en comble.

Cependant, toute la paperasse légale à remplir vous inquiète, car vous n’avez aucune connaissance en droit. Pas de panique!

Pour vous persuader de passer à l’action, l’animateur et humoriste Jonathan Roberge vous raconte comment il a été facile de remplir tous les documents légaux en vendant sa maison avec l’aide de DuProprio.

Mythe: «Lors d’une vente sans intermédiaire, il y a plus de risques qu’une vente soit annulée ou délayée en raison de documents incomplets ou non conformes.»

Des documents légaux offerts gratuitement

DuProprio met à votre disposition gratuitement des documents légaux comme le document d'offre d'achat, de contre-offre, de déclaration du vendeur, etc. Il suffit de les télécharger et le tour est joué!

Des notaires diplômés à votre portée

En vendant avec l’aide de DuProprio, vous pourrez compter sur une équipe de notaires diplômés pour répondre à vos questions*. Il faut savoir que seuls les avocats et les notaires sont habilités à donner des conseils d’ordre juridique. Un simple coup de fil et vous pourrez leur poser vos questions sur les documents légaux à remplir et examiner avec eux les conditions inscrites à l’offre d’achat, sans limite de temps. Si vous avez oublié certains points de la discussion, il n'y a également aucune limite d'appel! De quoi vous rassurer!

Une équipe professionnelle pour vous guider

Vendre avec l’aide de DuProprio vous donne accès à toute une équipe professionnelle qui sera au bout du fil quand vous en sentirez le besoin. Avec leurs explications et leurs précieux conseils, remplir la paperasse ne vous fera plus peur, promesse de Jonathan Roberge!

Pour en savoir plus sur les aspects légaux reliés à une vente immobilière, consultez les articles ci-dessous.

Visitez DuProprio.com pour vous familiariser avec les étapes d’une vente avec l’aide de DuProprio.

*Selon le forfait choisi.