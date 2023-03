Vente des Sénateurs: la liste d'acheteurs réduite

La liste des candidats pour l’achat des Sénateurs d’Ottawa a été réduite lundi, les responsables de la vente n’ayant conservé que «plusieurs offres fortes».

Selon le quotidien «Ottawa Sun», les banquiers new-yorkais Galatioto Sports Partners avaient choisi cette journée comme limite pour la première ronde d’offres. Auparavant, 15 groupes avaient pris connaissance des finances du club et des demandes de la Commission de la capitale nationale quant à la construction d’un nouvel aréna aux plaines LeBreton.

Parmi les groupes semblant les plus sérieux dont il a été discuté dans les derniers mois, le consortium mené par le propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal Michael Andlauer pourrait toujours faire partie des favoris. L’homme d’affaires torontois est propriétaire des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Le populaire acteur Ryan Reynolds et sa compagnie Maximum Effort se sont quant à eux joints en février au Remington Group, basé à Markham et mené par Christopher Bratty. Ce dernier a déjà tenté par le passé d’acquérir une concession de la Ligue nationale de hockey et avec l’intérêt pour le sport du comédien vancouvérois, ils devraient logiquement toujours être dans la course.

Le prix demandé pour les Sénateurs, qui sont la propriété de la succession d’Eugene Melnyk, pourrait se situer entre 800 millions $ et 1 milliard $ américains.