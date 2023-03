[VIDÉO] Sans testament, votre conjoint de fait ne recevra rien à votre décès

Vous avez peut-être déjà un testament... ou vous songez à le faire depuis plusieurs années, mais vous repoussez le moment par manque de temps.

En fait, la création de ce document juridique est primordiale pour déterminer à qui vous léguerez vos biens et vos avoirs en cas de décès, mais aussi pour planifier la manière dont vous aimeriez que vos proches gèrent vos funérailles.

Par exemple, si votre conjoint de fait n’est pas ajouté à votre testament, ce dernier ne recevra rien après votre mort, et ce, même si vous êtes ensemble depuis plusieurs années. C’est pourquoi il est important d’avoir un testament.

Certes, il peut être inconfortable de discuter de décès, mais il est possible de traverser cette étape en compagnie d’un notaire de confiance afin de vous assurer que vos dernières volontés soient respectées.

On a rencontré la notaire spécialisée en planification successorale et en fiducie Me Annabelle Chénard, membre de la Chambre des notaires du Québec, afin d’en discuter.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour en apprendre davantage sur l’importance d’un testament.

Me Chénard recommande également la possibilité de créer une fiducie en cas de décès. Il s’agit d’une excellente manière de protéger son patrimoine ou des personnes vulnérables, puisqu’elle vous permet de garder le contrôle sur la manière dont votre argent est géré par vos successeurs.

Un ou une notaire peut vous aider à déterminer la meilleure manière de rédiger votre testament afin de s’assurer que vous et vos proches êtes protégés juridiquement.

Pour un bon conseil, allez voir un notaire! Et pour en apprendre plus sur le droit notarial, visionnez les autres capsules de la série produite en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.