[VIDÉO] Séparé, mais pas divorcé? Attention aux pièges juridiques!

Au moment de faire vos impôts, vous devrez répondre à une question toute simple, mais plus lourde de sens que vous ne le pensez: êtes-vous célibataire, conjoint de fait ou marié?

En fait, aux yeux de la loi, votre statut matrimonial va au-delà de votre situation amoureuse. On a rencontré la notaire spécialisée en droit de la famille et droit de la personne Me Gina Cianfarano, membre de la Chambre des notaires du Québec, afin de comprendre pourquoi.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour en apprendre davantage sur le droit de la famille.

Il faut savoir qu’il peut y avoir des conséquences juridiques au mariage. Par exemple, on note la création obligatoire d’un patrimoine familial, qui comprend l’ensemble de vos biens et de vos possessions (résidences familiales, meubles, voitures, régimes de pension, etc.). Afin de déterminer comment le séparer en cas de décès ou de séparation, il importe de choisir un régime matrimonial à la signature de votre contrat de mariage.

Un ou une notaire peut vous éclairer sur votre protection juridique actuelle et vous aiguiller quant à la pertinence d’amorcer une démarche pour vous protéger juridiquement.

Pour un bon conseil, allez voir un notaire! Et pour en apprendre plus sur le droit notarial, visionnez les autres capsules de la série produite en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.

