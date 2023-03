[VIDÉO] Vos enfants peuvent-ils être poursuivis en justice?

Le patrimoine familial, le droit des enfants, le contrat de vie commune... est-ce que tous ces termes de droit sonnent comme du chinois à vos oreilles?

Il est vrai que le langage juridique peut parfois être difficile à comprendre. Pourtant, il importe de se familiariser avec certains concepts. Après tout, ils pourraient déterminer la manière dont vous séparez vos biens après un divorce ou même affecter vos enfants.

Éducaloi, un organisme à but non lucratif, a pour objectif de fournir de l’information juridique et de faire une communication claire du droit, et ce, gratuitement.

On a rencontré la notaire Me Sylvianne Fréchette, membre de la Chambre des notaires du Québec, employée chez Éducaloi, afin de comprendre en quoi consiste son travail.

Le droit, une affaire d’adultes? Pas du tout! Un enfant peut être poursuivi au civil autour de l’âge de 7 ans et être tenu responsable de gestes criminels à partir de 12 ans. Voilà pourquoi il est primordial de communiquer de l’information aux jeunes dès le secondaire pour en faire des citoyens responsables.

Avec son travail chez Éducaloi, Me Fréchette peut renseigner votre famille sur des concepts juridiques afin de vous aider à mieux connaitre vos droits et vos responsabilités.

