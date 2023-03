À force de s'informer sans payer, plusieurs croient que les nouvelles, ça ne coûte rien!

Le débat entourant le projet de loi C-18 fait rage à Ottawa.

Récemment, Google commençait à « tester » un système pour restreindre l’accès aux nouvelles par ses plateformes, mais personne n’est dupe, il s’agit d’un avertissement pour montrer au gouvernement combien l’entreprise est puissante.

La culture du gratuit

Depuis environ 10 ans, les géants du Web se sont taillé une place de choix parmi les sources de nouvelles et d’information des Canadiens.

L’an dernier, l’enquête NETendance révélait que 67 % des adultes québécois âgés de 18 à 24 ans et 50 % de ceux âgés de 24 à 34 ans avaient recours aux réseaux sociaux « le plus souvent » comme source d’information. Or, la majorité de ces réseaux sont tout à fait gratuits, ce qui signifie qu’une bonne partie de l’information que consomment les 18 à 34 ans ne leur coûte pas un sou.

À force de consommer des infos sans payer, bon nombre d’usagers ont développé l’impression que les nouvelles, ça ne coûte rien.

Je serais curieuse de savoir combien de Québécois paient aujourd’hui un abonnement à un journal, un magazine d’information ou un groupe médiatique.

Poser cette question, c’est ouvrir la porte à la réponse : « de toute façon, vous êtes subventionnés... AVEC MES TAXES. »

Génération perdue ?

Dans l’éventualité où les géants du Web décideraient de « bloquer » la diffusion de nouvelles plutôt que de négocier avec les producteurs de contenu comme le veut le projet de loi C-18, on risque de voir une chute dramatique du niveau d’information chez les moins de 34 ans.

N’ayant aucune habitude à payer pour l’information qu’ils consomment, ils ne s’abonneront tout simplement pas aux médias traditionnels. (Regardez leur réaction au resserrement des règles de Netflix...)

Plus qu’un enjeu de revenus pour les médias, il y a là un grave problème pour la démocratie. Comment peut-on espérer une nation éclairée si elle n’est plus informée ?