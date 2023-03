Baseball majeur: ces joueurs qui se sont démarqués par leur polyvalence

Les amateurs des Dodgers de Los Angeles doivent s’attendre à voir le joueur vedette Mookie Betts disputer plusieurs matchs au deuxième but pendant la campagne 2023.

Depuis le début des camps de printemps, l’athlète de 30 ans a joué quelques parties au deuxième coussin, lui qui œuvre dans les ligues majeures comme voltigeur depuis neuf ans.

«Selon ce que j’entrevois, Mookie amorcera environ 40 matchs au deuxième but et 110 parties comme voltigeur», a déclaré lundi le gérant des Dodgers, Dave Roberts, dont les propos ont été rapportés par le magazine «Sports Illustrated».

Si ce changement peut en surprendre plus d’un, considérant que Betts est l’un des meilleurs voltigeurs du baseball majeur, ce n’est pas la première fois qu’un joueur vedette change de position tardivement dans sa carrière. Voici cinq autres cas semblables :

Hank Aaron

AFP

Le célèbre Hank Aaron a changé de position à de nombreuses reprises dans sa carrière. Après une première année comme voltigeur à gauche, il a été muté au champ droit, où il a joué la grande majorité de sa carrière. À 37 ans, Aaron a toutefois été déplacé au premier but pour deux saisons, avant de retourner dans le champ extérieur pour deux autres années. Il a finalement conclu sa brillante carrière en disputant deux campagnes comme frappeur désigné. En 23 saisons, il a toujours fait partie du top 15 du circuit pour le titre de joueur par excellence.

Babe Ruth

Photo d'archives

Restons dans les légendes du baseball avec le cas de Babe Ruth. Le «Bambino» était un lanceur quand il a commencé sa carrière dans les ligues majeures avec les Red Sox de Boston. En 1916, il a d’ailleurs dominé le circuit pour la moyenne de points mérités (1,75). Ruth a été muté comme voltigeur, où il a écrit sa légende avec les Yankees de New York. Polyvalent, il a joué 1132 matchs dans la droite et 1003 parties dans la gauche. Ruth a aussi obtenu cinq présences sur la butte avec les Bombardiers du Bronx et a maintenu un dossier immaculé de 5-0.

Craig Biggio

AFP

L’homme qui a aujourd’hui 57 ans a connu une brillante carrière de 20 saisons avec les Astros de Houston et a été introduit au Temple de la renommée du baseball en 2015, à sa troisième année d’éligibilité.

Craig Biggio a disputé la majorité de ses matchs dans les ligues majeures comme joueur de deuxième coussin, mais a aussi œuvré à deux autres endroits sur le terrain. Le natif de New York a disputé 255 de ses 2850 matchs comme voltigeur. C’est toutefois à la positon de receveur qu’il a amorcé sa carrière. Il a joué 428 matchs à cette position, dont son dernier en carrière en 2007. À ce moment, il remettait le masque dans les ligues majeures pour la première fois en 17 ans.

Pete Rose

Pierre-Yvon Pelletier / Le Journal de Montreal

En 24 saisons dans le baseball majeur, Pete Rose a vu pratiquement tous les racoins du terrain. Celui qui a principalement œuvré comme joueur de deuxième but a aussi disputé des matchs à toutes les positions, à l’exception de receveur, de lanceur et de joueur d’arrêt-court.

Peu importe comment il était utilisé en défense, Rose a toujours été une menace avec le bâton en main. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de connaître une aussi longue carrière.

Tim Wallach

AFP

Les nostalgiques des Expos de Montréal se souviendront de Tim Wallach. Le joueur de troisième but est possiblement le joueur le plus sous-estimé de l’histoire des Amours. Il détient d’ailleurs les records d’équipe pour les matchs joués (1767), les coups sûrs (1694), les points marqués (934), les points produits (934) et les doubles (360). Après de nombreuses saisons où il a évolué principalement comme joueur de troisième but, il a été bougé au premier cousin en 1992. Wallach n’a vraiment pas apprécié la chose et l'a exprimé publiquement. Il a été échangé aux Dodgers de Los Angeles en décembre de cette année-là.