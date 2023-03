Ça prenait une tête à couper

Gilles Courteau a passé plus de quarante ans dans le hockey junior québécois. Il a commencé comme assistant presque bénévole au préposé à l’équipement des Draveurs et il a passé des décennies comme commissaire de la LHJMQ.

Mais quand il a lu le tweet de François Legault, il a senti que c’était le dernier coup de poignard. Notre Trump québécois par sa manie de tout commenter tout le temps, écrivait en fin de semaine qu’il se gardait une réserve vis-à-vis de Gilles Courteau. Quand le chef d’un gouvernement qui a donné un million à chacune des équipes québécoises de la LHJMQ pendant la pandémie, écrit ce genre de commentaire, t’as le goût de vomir et d’aller te réfugier dans le bois.

Et puis, son épouse France, en avait assez. Pus capable ! Fallait que Courteau pense à elle, à ses deux enfants et un peu à lui.

C’est rendu ça la société québécoise ? C’est comme ça que ça marche ? On ne me lâchera pas pendant des semaines pour une erreur faite de bonne foi, on va salir 37 ans de travail ?

Ben merci beaucoup, même si ça me brise le cœur de ne pas être là pour accompagner mon successeur, bonsoir je suis parti !

Cette formulation littéraire n’est pas une déclaration. Mais comme dirait Chateaubriand, elle s’approche du cœur.

Gilles Courteau n’est pas parfait. Et son règne, complexe de par la structure à trois têtes du hockey junior canadien, n’a pas toujours été glorieux.

UN HÉRITAGE MAJEUR

Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Et Courteau a réussi à faire progresser de façon importante la réussite scolaire dans son circuit. De plus, il a mené des campagnes contre le dopage.

Il a fait progresser la baisse des bagarres dans le hockey junior québécois et si sa ligue n’avait compté que des équipes implantées au Québec, je pense que l’élimination des bagarres aurait été chose faite bien avant l’annonce officielle d’hier.

J’ai eu ma part de différends avec Courteau. Je trouvais qu’il était trop proche de Patrick Roy et de Jacques Tanguay et que mes amis de Chicoutimi avaient raison de se plaindre.

Mais ça fait partie de la game qu’un chroniqueur et un commissaire ou dirigeant d’équipe divergent d’opinion. Surtout que c’est le chroniqueur qui a toujours raison, c’est bien connu.

Mais France Courteau, elle, était loin d’être convaincue. Et bien honnêtement, peut-être que j’étais un peu chauvin dans ma défense des Saguenéens de Chicoutimi.

Mais les Sags possèdent le plus beau chandail de tout le hockey, incluant les Japonais et les Suisses. Parfois, cette beauté m’aveugle.

Fait que France Courteau a trouvé que François Legault exagérait...

LE TROPHÉE GILLES-COURTEAU

Aucun doute que les charognards qui ont eu la tête de Gilles Courteau vont maintenant exiger que le trophée servant à souligner ses 37 années de travail à la tête du hockey junior majeur du Québec, soit débaptisé.

Une rue honorant un pédophile a changé de nom. Des statues ont été déboulonnées. Mais là, à quoi la fureur des charognards va-t-elle s’accrocher ? Courteau a été un bon père pour ses deux enfants âgés de plus de 35 ans. Il a été un bon conjoint. Il a œuvré pour que les jeunes confiés aux équipes de son circuit jouissent d’une instruction améliorée.

Des centaines de jeunes ont profité de leur séjour dans la LHJMQ pour devenir des hommes plus forts et plus conscients du travail en équipe.

Il a commis le crime de se contenter de lire un résumé préparé par un avocat de la ligue au lieu de passer à travers un affidavit complet ? Ça vaut peut-être une démission gênante mais est-ce une condamnation à mort sociale ?

Pourra-t-il rentrer au Québec dans quelques semaines quand son successeur Mario Cecchini va se préparer à remettre le trophée aux gagnants des séries ?

Ou devra-t-il passer par le chemin Roxham ?

Redonner les Alouettes aux Québécois

Il y a mille spéculations sur l’achat des Alouettes par Québecor.

Certains voient là un signal que TVA Sports est sauvé puisque les matchs des Alouettes ne pourront y être présentés avant trois ans au moins.

D’autres se disent que Québecor achète les Alouettes parce que le football canadien est très populaire dans l’Ouest canadien et qu’avec l’acquisition de Freedom Mobile, Québecor va profiter des Alouettes pour faire la promotion de sa nouvelle téléphonie dans le reste du pays. Ça se peut et ça va certainement être le cas.

Mais la décision de Pierre Karl Péladeau est peut-être plus facile à comprendre si on connaît un peu l’homme. Québecor est une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Acheter les Alouettes représente une poignée de pinottes dorées dans le bilan. L’entreprise a les moyens de gérer l’équipe et même de perdre quelques millions les premières années.

EN FAIRE UN SUCCÈS

Pourquoi pensez-vous que Québecor est impliquée avec l’Armada et les Remparts de Québec ? Et pourquoi pensez-vous que les Alouettes vont s’ajouter à la copieuse platée présidée par Martin Tremblay chez Québecor Sports et Divertissement ?

Peut-être et probablement parce que Pierre Karl Péladeau a la volonté de remettre la seule équipe de football professionnel au Québec aux mains des Québécois pour la première fois depuis la fondation de l’équipe par Léo Dandurand il y a trois quarts de siècle.

Et d’en faire un succès.

Le Montréalais Charles Bronfman a été propriétaire d’une équipe à Montréal dans les années 80, mais c’était une concession d’expansion donnée par la Ligue canadienne. La nouvelle équipe a été baptisée les Concordes. Et Bronfman a dissous la concession le 24 juin 1987, fête nationale des Québécois. Une journée avant le premier match de la saison.

Quant aux Rifles et à la Machine, ce furent des belles tentatives d’amener le football américain au Québec.

Les temps des roses...