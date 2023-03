Ce trafiquant de drogue désormais parmi les criminels les plus recherchés au Québec

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay demandent à nouveau, l’aide de la population afin de localiser All Boivin, 33 ans qui est toujours recherché en lien avec du trafic de stupéfiants et d’autres infractions.

Selon les informations de la police, ce dernier a été aperçu en Montérégie, mais pourrait avoir changé de région.

L’homme est recherché en lien avec du trafic de stupéfiants et d’autres infractions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que de la Loi sur le cannabis pour des événements survenus depuis août 2021 dans les villes de Saguenay, Québec, Brossard et d’Abbottsford en Colombie-Britannique.

Un mandat d’arrestation avait été lancé pour All Boivin. Il fait maintenant partie des criminels les plus recherchés au Québec. Pour échapper à la justice, l’enquête démontre qu’il utilise de fausses identités. Il pourrait être n’importe où au Québec.

Rappelons qu’une personne qui, sciemment, aiderait un suspect à se soustraire à la justice alors qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrestation est passible d’une accusation d’entrave à la justice. D’ailleurs, deux personnes ont été arrêtées à ce sujet.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver All Boivin peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Description de All Boivin