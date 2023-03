«C’est quotidien»: son chantier de construction est la cible de vandales dans Saint-Roch

Malgré l’arrestation d’un suspect pyromane dans Saint-Roch, un entrepreneur en construction de Québec demeure inquiet puisque qu’il ne compte plus les méfaits sur son chantier.

• À lire aussi: Feux de détritus dans Saint-Roch: un nouveau suspect arrêté par le SPVQ

Vols, actes de vandalisme, incendies, Joël Bourque, président de Construction TRC, déplore les virées nocturnes dont il se dit victime.

Lundi soir, un incendie a été allumé tout près de la roulotte de chantier, au coin de la rue du Pont et du boulevard Charest Est, où l’on construit un hôtel de 40 chambres.

Même si le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a arrêté un suspect de 38 ans en lien avec une série de quatre incendies criminels dans le quartier Saint-Roch lundi soir, M. Bourque n’est pas rassuré.

«Je compte une quinzaine d’événements depuis le début de l’année. On ramasse des bouteilles de bière et des seringues, sans parler des machines endommagées, des serrures forcées, des chaufferettes volées», énumère-t-il.

«C’est quotidien», affirme M. Bourque.

Photo Diane Tremblay

«Les policiers font leur travail, mais ça ne peut pas se régler juste par la police. Ça prend des actions de la Ville pour aider les gens qui sont dans le besoin et contrôler le secteur», a dit l’entrepreneur qui souhaiterait l’installation de caméras de surveillance.

Pour l’entreprise, ces incidents engendrent des coûts supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat.

«J’ai dû embaucher des agents de sécurité pendant un mois et demi.»

«Après l’incendie d’hier (lundi), j’ai fait rentrer des gars en temps double pour venir nettoyer ça et sécuriser le chantier.»

Arrestation

De son côté, le SPVQ confirme être intervenu au 725, boulevard Charest Est a plus d’une reprise. Un autre appel pour un début d’incendie a été enregistré à cet endroit à la fin de janvier dernier.

M. Bourque affirme qu’il n’a pas toujours le temps de contacter la police chaque fois qu’il se produit quelque chose.

«Il y a des fois qu’on les rapporte, d’autres fois qu’on ne rapporte pas. Quand on arrive et qu’il y une poignée de porte cassée, on la répare.»

Lauberivière, qui est situé à proximité, prévient qu’il faut faire attention avant de pointer du doigt qui que ce soit. La plupart des services d’hébergement offerts par le refuge sont soumis à un couvre-feu, affirme Éric Boulay, directeur général.

L’homme arrêté par la police a comparu mardi après-midi au palais de justice de Québec Il s’agit de Samuel Gosselin qui fait face à un chef d’accusation d’incendie criminel causant des dommages et deux bris de probation. Il restera détenu jusqu’à son retour en cour vendredi. De nouvelles accusations pourraient être déposées à ce moment.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron