Changement d’heure: 5 choses à savoir sur le passage à l’heure d’été

Le passage à l’heure d’été aura lieu cette fin de semaine et risque de bouleverser encore une fois nos repères. Voici cinq choses à savoir sur le changement d’heure.

Le changement d’heure se fera à 2 h du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars 2023. Ainsi, à 2 h du matin il sera en fait 3 h. Le soleil va se lever plus tard et se coucher également plus tard.

Au Québec, les propriétaires d’un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront arrêter de vendre des boissons alcoolisées au moment de ce changement d'heure. Cette heure perdue pourra être récupérée à l’automne, lorsque nous reculerons d’une heure. C’est le physicien américain Benjamin Franklin qui proposa le premier, en 1784, de décaler les horaires pour faire des économies d’énergie. Il faudra toutefois attendre 1916, pendant la Première Guerre mondiale, pour qu’un pays l’instaure pour la première fois. D’autres pays ont ensuite imité l’Allemagne et adopté le changement d’heure. Le changement d’heure est une compétence provinciale. Ainsi au Canada, la Saskatchewan et le Yukon gardent la même heure tout au long de l'année. De nombreux pays dans le monde n’appliquent pas le changement d’heure, c’est notamment le cas de la Chine, la Russie et l’Islande qui ont abandonné ce système. Les dates de changement d’heure ne sont pas les mêmes partout. En effet, en Europe le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du 25 au 26 mars 2023. Pendant deux semaines, il y aura 5 heures de décalage entre les deux continents au lieu de 6 heures. Pour retenir facilement s’il faut avancer ou reculer l’heure, voici un petit truc mnémotechnique: en octobRE ou novembRE, on REcule d’une heure, tandis qu’en mArs ou Avril, on Avance d’une heure.

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023.