Classique mondiale de baseball : comme la Coupe du monde de soccer

La Classique mondiale de baseball est à des années-lumière d’être aussi populaire que la Coupe du monde de soccer. Le format des deux événements sportifs est toutefois semblable. Qui est donc le «groupe de la mort» pour cette édition 2023 de la grande compétition internationale de baseball? Pour la première phase du tournoi, qui se déroule parallèlement aux États-Unis, au Japon et à Taïwan du 8 au 15 mars, chaque groupe compte cinq équipes et seulement les deux meilleures atteindront les quarts de finale.

Groupe A – Taïwan, Pays-Bas, Cuba, Italie, Panama

Les matchs du groupe A sont lancés avec un important duel entre Cuba et les Pays-Bas. Misant sur plusieurs joueurs originaires de l’île de Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, la formation des Pays-Bas est à surveiller. Le club cubain ne représente plus la puissance d’autrefois au baseball. Le gagnant de cette partie pourrait très bien terminer deuxième du groupe, derrière Taïwan, qui a l’occasion de jouer à domicile.

Photo Kazuhiro Nogi / AFP

Groupe B – Japon, Corée du Sud, Australie, Chine, République tchèque

Le Japon domine le classement mondial et sortira logiquement de ce groupe B. En plus du phénomène Shohei Ohtani, la formation nippone mise sur de nombreux joueurs intrigants, dont le voltigeur Masataka Yoshida, qui a décidé de faire le saut en Amérique du Nord cette saison avec les Red Sox de Boston. La Corée du Sud pourrait fort bien obtenir la deuxième place tandis que la Chine et la République tchèque sont fortement négligées, avec raison.

Photo Megan Briggs / Getty Images via AFP

Groupe C – États-Unis, Mexique, Canada, Colombie, Grande-Bretagne

L’équipe canadienne pourrait-elle franchir la phase des groupes pour la première fois à la Classique mondiale de baseball, après avoir mordu la poussière en 2006, 2009, 2013 et 2017? Tout semble possible... Champions en titre, les États-Unis, qui comptent à nouveau sur une équipe d’étoiles du baseball majeur, sont dans une classe à part. Le Canada devra donc gagner contre la Grande-Bretagne, la Colombie et le Mexique pour arriver à ses fins. Le dernier match du Canada, le mercredi 15 mars contre les Mexicains, pourrait être déterminant.

Photo Mike Ehrmann / Getty Images / AFP

Groupe D – Porto Rico, République dominicaine, Israël, Nicaragua, Venezuela

La République dominicaine est notamment privée de Vladimir Guerrero fils, qui a dû se retirer du tournoi par mesure préventive, en raison d’une blessure à un genou. Les Dominicains s’en sortiront, mais la compétition sera féroce derrière entre Porto Rico, Israël, le Nicaragua et le Venezuela. La formation vénézuélienne semble en bonne position, mais il faudra se méfier des Portoricains, dirigés par l’ancien receveur Yadier Molina et finalistes de la précédente édition. C’est peut-être celui-là le «groupe de la mort».

Photo Jayne Kamin-Oncea / Getty Images / AFP