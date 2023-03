Condamné à verser plus de 20 ans de salaire à son ex-épouse pour s'être occupée du foyer

Un tribunal espagnol a condamné un homme à payer plus de 200 000 euros (plus de 290 000 dollars) à son ex-femme, correspondant à plus de 20 ans de salaire pour s'être occupée du foyer durant leur mariage, selon une décision consultée mardi par l'AFP.

Cette femme, mère de deux enfants et mariée sous le régime de la séparation des biens, s'est occupée, à partir de son mariage «de la maison, de la famille, avec tout ce que cela implique», indique la décision judiciaire du tribunal de Vélez-Málaga (sud), datée du 15 février.

Cette femme recevra en conséquence une «compensation de 204 624,86 euros», a décidé le tribunal.

Selon l'avocate de cette femme, cette somme représente «le salaire minimum» pour la période courant de juin 1995 à décembre 2020, c'est-à-dire 24 ans et demi.

L'homme devra par ailleurs payer une pension alimentaire mensuelle à son ex-femme pour ses filles.

Dans une interview mardi à la radio Cadena Ser, cette femme a affirmé que son mari «ne voulait pas qu'elle travaille à l'extérieur», même si elle l'aidait en revanche dans les salles de sport, dont il était propriétaire, en s'occupant «des relations publiques, en étant monitrice», mais sans être payée.

Pour le reste, «je me consacrais exclusivement aux tâches ménagères, à m'occuper de mon mari, à m'occuper de la maison», a-t-elle poursuivi, se disant «très contente» de la décision, «bien méritée» selon elle.